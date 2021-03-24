Sarıçam Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sarıçam Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sarıçam ağacı hem ülkemizde hem de Avrupa genelinde yetiştiriciliği oldukça yaygındır. Oldukça narin bir gövdeye sahip olan ağaçlardan bir tanesidir. Tipik özellikleri bulunmaktadır. Ömürleri en kısa olan ağaçlardandır.

Sarıçam Ağacı Nedir? Sarıçam Ağacı Hakkında Bilgi

Çamgiller familyasına mensup olan ağaçlardan bir tanesidir. Bu ağaç Kafkasya'da ve Avrupa'da oldukça fazla yetişmektedir. Soğuk kış şartlarına dayanıklı olduğundan dolayı bu ağaç Sibirya'da da yine yetişen ağaçlardan bir tanesidir. Sarıçam ağacı kozalak meyvesi vermektedir. Vermiş olduğu bu kozalak meyvesi birçok yerde kullanılmaktadır. Sarıçam ağacının tipik morfolojik özellikleri bulunmaktadır. Sarıçam bitkisi açık tohumlu olan bitkilerden bir tanesidir.

Türkiye'de de yetişen bir ağaç türü olan sarıçam ağacı özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun olarak görülmektedir.

Sarıçam Ağacı Latince İsmi

Sarıçam ağacının Latince ismi Pinus Sylvestris'dir.

Sarıçam Ağacı Özellikleri

- Sarıçam ağacının ömürleri kısadır. Öyle ki bir sarıçam ağacı genellikle en fazla 3 yıl yaşar. Bazı türleri ise 5 yıla kadar yaşadığı görülmüştür.

- Sert hava koşullarına uygun bir ağaçtır. Fırtınalı iklime karşı dayanıklıdır.

- Sarıçam ağacının gövdesi oldukça narindir. Dalları ise oldukça incedir.

- Yetişkin olan bir sarıçam ağacının boyları 40 metreyi aşmaktadır.

- Yaprakları iğne yapraklı olarak kategori edilir. Yapraklarının boyları ise 4 ila 5 santimetre arasında değişkenlik göstermektedir.

- Sarıçam ağacının tohumları ise gri renktedir.

- Kozalakları ise mat rengindedir.

Sarıçam Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Sarıçam ağacı Ocak ayının ilk haftası ile dikilmeye başlanır. Sarıçam ağacı özellikle sonbahar aylarında yapraklarını dökmeye başlamaz. Bundan dolayı sarıçam ağacı genellikle kış aylarında dikilmeye başlamaktadır.

Sarıçam Ağacı Nerede Yetişir?

Sarıçam ağacı Avrupa başta olmak üzere ülkemizde de yetişen bir ağaç türüdür. Türkiye'de en fazla Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaç türüdür. Sarıçam ağacı Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun olarak görülür. Doğu Karadeniz harici en fazla Kafkasya'da da yetişmektedir. Sarıçam ağacının popülasyonuna bakıldığı zaman Sibirya'da olduğunu görmekteyiz. Sibirya'da sert iklim koşullarına da dayanıklı olan bu ağaç türü bu bölgede de yetişmektedir.

Sarıçam Ağacı Nasıl Yetişir ve Budanır?

Sarıçam ağacının yetiştirmek için toprağın mutlaka humuslu olması gerekmektedir. Ayrıca toprağa tohumu ekmeden önce tohumu çimlendirmeniz şarttır. Tohumu bir pamuk ile çimlendirebilirsiniz. Çimlendirdikten sonra humuslu toprağı 3 cm kadar eşerek içerisine çimlenmiş olan tohumu ekebilirsiniz. Ardından 1-2 gün içerisinde filizlenmeye bırakın. Güneş alan bir bölgeye koyduktan sonra yeterince büyüklüğe ulaşınca bahçeye ekebilirsiniz. Kökleri uzun olduğundan dolayı bahçeye ekmek için geniş bir alan seçmeniz gerekmektedir.

Sarıçam ağacının budama işlemini de yine titizlikle yapmanız gerekmektedir. Üst taraftan testere yardımı ile uzamış olan kırık fazla dalları budayabilirsiniz. Böylece yerlerine yeni ve daha sağlam dallar gelecektir.

Sarıçam Ağacı Yaprak Döker mi?

Sarıçam ağacı yaprak döker.

Sarıçam Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

3 günde 1 sulamayı ihmal etmemek bakımı için en önemli detaylar arasındadır. Ardından budama işlemini de yine yapmanız gerekmektedir. Toprağın da humus değerini koruması gerekiyor.

Sarıçam Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Bronşite İyi Gelir

Sarıçam yapraklarını demlenip içildiği takdirde özellikle çocuklarda bronşit gibi hastalıklara oldukça iyi gelir. Bronşitin etkilerini de azaltır ve göğsü yumuşatır.

2) Romatizmayı Hafifletir

Sarıçamın bir diğer faydası da romatizma ağrılarına iyi geldiğidir. Bundan dolayı romatizması olanlar için bitkisel tedavi olarak sarıçamı deneyebilirler.

Sarıçam Ağacı Hastalıkları Neler?

Sarıçam ağacının hastalıkları bulunmamaktadır.

Sarıçam Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Sarıçam Ağacı Kullanım Alanları

Sarıçam ağacı tedavide kullanılmaktadır. Birçok hastalığın bitkisel tedavisi olarak sarıçam ağacı yapraklarından yararlanılır. Özellikle üst solunum yolu hastalıkları tedavisinde sarıçam ağacı kullanılır.