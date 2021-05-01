Sardunya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Sardunya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Sardunya çiçekleri; ağırlıklı şekilde kırmızı renkle tanınan ve uzun senelik çiçekli bir bitki çeşididir. Ancak çiçeğin 4 mevsim boyunca yaşaması, her mevsimde değişik renklerin ortaya çıkmasını sağlar.

Sardunya Çiçeği Nedir?

Sardunya çiçeği; turnagagasıgiller ailesinden olan ve anavatanı Güney Afrika şeklinde bilinen; pembe, kırmızı, beyaz, sarı renkli ve çiçekli kışa dayanıklı çok senelik bir bitkidir. Sıcak havadan hoşlanan sardunyalar, Akdeniz bölgesinde çok sık yetiştirilir.

Sardunya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Sardunya çiçeği; güneş ışığına çok gereksinim duymaz. Bu yüzden yalnızca sabahları güneşin gördüğü, öğle sonrasında gölgelik olacak bir yerde bırakılması gerekir. Bunun yanı sıra rüzgar akımının olacağı yerlerden mutlaka uzak tutulması gerekir. Sardunya çiçeğinin, toprağı seçilirken çok dikkat edilmesi gerekir. Kaliteli bir toprak olmasına özen göstermek gerekir. Bununla beraber sardunya çiçeğinin vitaminlerle beslenmesi unutulmamalıdır.

Sardunya çiçekleri, suya çok gereksinim duyar. İki günde bir defa sulamak, sardunyalar için yeterli olabilir. Fakat bu durum sadece yaz mevsiminde geçerlidir. Kış mevsiminde haftada iki defa sulanması yeterlidir. Sardunya çiçekleri, saksıya koyulmadan önce, fazla suyun akıp gitmesi adına delikler oluşturulması gerekir. Kış mevsiminde en az 12 derecede kalmasına dikkat edilmesi önemlidir. Aksi halde hassas çiçek, kuruyabilir.

Sardunya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Sardunya çiçeğinin ekilmesi adına;

- Çiçekçilerden alınan sardunyalar, saksılarından dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır.

- Köklerinin çevresinde yer alan hazır toprak, el ile köklere zarar vermeyecek biçimde temizlenir.

- Temizlenme işlemi sonrasında saksı içerisinde 20 santimetre yüksekliğinde toprak yerleştirilir.

- Ortasında belli bir miktar boşluk bırakıp, çiçek buraya yerleştirilir. Son şekilde üstü yeniden toprakla örtülerek, oda sıcaklığında dinlendirilen 2 bardak can suyu verilmelidir.

Sardunya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Sardunya çiçeğinin çoğaltılması çok basittir. Çiçeklerin köklerinden yeni çıkan, yeni sürgünler toprak üstüne çıkarak ve böylece yeni çiçekler ortaya çıkar. Oluşan yeni bitkiler kökten ayırma ya da yemi saksıya ekme yöntemi ile çoğaltılabilir.

Bunların dışında bitkinin çoğaltılması adına iki metot daha mevcuttur. Birincisi tohumla çoğaltmadır. İkinci metot ise; çiçeğin uzayan dallarının kesilip, saksıya doğrudan ekilmesi ile gerçekleşir. Bu işlemler için ilkbahar aylarının başı idealdir.

Sardunya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Sardunya çiçeği; aşırı sulamaya veya çok kuru kalmaya alışkın bir çiçek değildir. Sardunya çiçekleri için uygun sulama sıklığına ve toprağın nemlilik oranına bakıp karar vermek önemlidir. Toprağı işaret parmağı ile kontrol etmek önemlidir. Eğer toprak nemli ise sulamaya gerek yoktur. Ancak aksi haldeyse sardunya çiçeklerinin hemencecik sulanması önemlidir.

Evde Sardunya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet evde sardunya çiçeği yetiştirilebilir. Bahçe ve balkonlarda rahatlıkla yetiştirilebilir.

Sardunya Çiçeği Anlamı

Sardunya çiçeğinin anlamı; sevgi ve aşktır.

Sardunya Çiçeği Latincesi

Sardunya çiçeği; Pelargonium zonale şeklindedir.

Sardunya Çiçeği Özellikleri

Sardunya çiçeklerinin anavatanı Güney Afrika'dır. Sardunyanın doğada 400'e yakın çeşidi bulunmaktadır. Çiçeğin, çok senelik olduğunu belirtmek mümkündür. Otsu ya da yarı odunsu formda yetişen bir tür çalıdır. Renkleri bulunan sardunyaların katmerli ya da yalınkat olabilir. Sardunyalar, balkon çiçeğidir.

Sardunya Çiçeği Faydaları

Sardunya çiçeğinin; huzur veren bir etkisi bulunur. Kokusu ile bulunduğu yerin ferahlamasına yardımcı olur. Kirli havanın temizlenmesini sağlayan sardunya çiçekleri, kirli havanın temizlenmesine yardımcı olur. Bununla beraber sardunyalar, daha rahat bir yaşam alanı sunar. Sardunya çiçeklerinin, yaprakları yara kapatma adına birebirdir. Bunun yanı sıra yapraklarının suyu cildin gençleşmesine imkan tanır. Karaciğer ve böbreğin temizlenmesine destek olur.

Sardunya çiçeklerinin hem psikolojik hem de fiziksel anlamda olumu etkileri bulunmaktadır. Aynı şekilde cilt bakımı için yoğun bir şekilde kullanılan bir çiçek çeşididir. Özünden sağlanan yağlar, yaşlanmaya bağlı kırışmaları ortadan kaldırarak, cildin nemlenmesine yardımcı olur. Akne ve sivilce oluşumunu önleyen minerallere sahip olan sardunyalar, ciltteki koyu lekeleri de giderir.

Sinüzit hastalığı bulunan bireylerin evlerinde sardunya yetiştirmeleri tavsiye edilir. Doğal ağrı kesici niteliğinde olan bu süs bitkisi, nezle, grip gibi kış hastalıklarının daha hafif atlatılmasını sağlar. Vücutta biriken ödemlerin dışarı atılmasını kolaylaştıran sardunya çiçekleri, vücuttaki ödemin atılımını da kolaylaştırır. Günümüzde bu çiçeklerden yapılan pek çok ilaç bulunmaktadır. İçermiş olduğu en mühim yararlardan bir başkası ise tahriş olan boğazı yumuşatmaktır. Sardunya çiçeklerinin kokusu da ortama enerji ve huzur katar.