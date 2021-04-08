Şardonlu Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Şardonlu Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Şardon özel bir kumaş değildir. Çeşitli kumaş türlerine yapılan tüylendirme işlemine verilen isimdir. Örme ya da dokuma kumaşların, ipliklerinin içerisinde lifler yer alır.

Şardonlu Kumaş Nedir?

Şardonlama bir kumaş türü değil kumaşlara yapılan tüylendirme işlemidir. Şardonlu kumaş, Şardonlama işlemi, dokuma ya da örgü kumaşın yüzeyinden geçirilen metal teller aracılığı ile ipliklerin içinden liflerin çekilmesine yapılan mekanik apre işlemidir. Şardonlama işlemi ısı geçirgenliği az, dolgun tutumlu, tüylü görünümde olması istenilen kumaşlara uygulanan bir işlemdir. Şardonlanacak kumaşın yapısı, şardonlama işlemi için çok önemlidir.

Şardonlu Kumaş Nasıldır?

Şardonlu kumaş, tüylendirilmiş bir kumaş çeşididir. Kullanılan makine, makinenin garnitür tellerinin özellikleri, koparma ve arama silindirlerin sayısı ve bunların yönlerine bağlı olarak istenilen efekt elde edilir. Şardonlama işlemi, her aşamada yapılabileceği gibi son aşamada da yapılabilir.

Şardonlu Kumaş Terletir mi?

Şardonlu kumaş, tüylendirilmiş ve görünümü değiştirilmiş bir kumaş türüdür. Şardonlu kumaş, genellikle terleten bir yapıya sahiptir. Şardonlanan kumaşın ısı geçirgenliği değişir. Kumaşı oluşturan ipliklerin içinden çekilen lifler sayesinde kumaş hacim kazanır. Genleşen iplikler, kumaş gözeneklerini dolduracağı için içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye olacak hava akımı önemli ölçüde azalır. Bu nedenle bu kumaşlar ısıyı muhafaza eden bir özellik kazanır.

Şardonlu Kumaş Özellikleri

- Şardonlu kumaşın tutumu değişir. Kumaş daha dolgun bir görünüm kazanır. Meydana gelen dolgun yapı kumaşın yumuşaklığını da önemli ölçüde arttırır. Kumaş yüzeyinden kaldırılan lifler kumaş yüzeyinde tüylü bir görünüm ortaya çıkarır ve desenli kumaşlarda desen hatlarının birbirine geçtiği noktaları büyük ölçüde yumuşatarak desen kontürlerinin göze daha güzel görünecek bir yumuşaklık kazanmasına yardımcı olur.

- Kumaşın ısı geçirgenliği artar. İpliklerin hava boşluklarını doldurması ile daha sıcak tutan tüylü bir kumaş elde edilir.

- Şardonlama işlemi ile sağlanan olumlu apre özelliklerinin yanı sıra şardonlamanın kumaşta ortaya çıkarabileceği olumsuzluklar da bulunur.

- İstenilen yüzey özelliğini kazandırmak amacı ile şardonlama uygulaması gereğinden çok yapılması kumaşı oluşturan ipliklerin içerisinde bulunan liflerin azalması sonucunda ipliklerin dolayısıyla da kumaşın kalitesinin düşmesine neden olabilir.

- Fazla tüylenme, başta göze güzel görünse de kullanım açısından zorluk yaratabilir. Ürünü kullanım sırasında aşırı tüy dökülmesi, boncuklanma, kumaştan kopan tüylerin başka kumaşların yüzeyine yapışması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Şardonlu Kumaş Kullanım Alanları

Yünlü kumaşlar, battaniye, döşemelik kumaşlar, manto, eşofman, ceket, mont gibi tekstil ürünlerinin yapımında kullanılan kumaşlar şardonlama işlemine tabi tutulur.

Şardonlu Kumaş Esnek midir?

Şardonlanan kumaşın esnekliği kullanılan kumaşın türüne göre değişir. Fakat genellikle şardonlanan kumaş esnek yapıda değildir.

Şardonlu Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Şardonlu kumaş yıkanınca genellikle çekmez. Bu durum şardonlanan kumaşın yapısıyla da doğrudan ilgilidir. İşlemden geçirilmiş olan kumaşlar genellikle çekme yapmaz.

Şardonlanmış Kumaş Sıcak Tutar mı?

Şardonlanan kumaş, tüylendirilmiş olduğu ve hava geçirgenliği önemli ölçüde azaldığı için genellikle sıcak tutar. Şardonlanan kumaş, yapısı sayesinde pek çok kışlık üründe, battaniye yapımında, eşofmanda kullanılır. Özellikle de kış aylarında şardonlanmış kumaşla yapılan ürünler büyük ilgi görüyor. Dayanıklı olan bu ürünler, uzun yıllar kullanıma uygundur. Genellikle sıcak tutma özelliği ile bilinen şardonlanmış kumaşlar, pek çok alanda kullanılıyor. Günümüzde taytların iç tarafına da şardonlama işlemi yapılıyor.