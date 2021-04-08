Şantuk Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Şantuk Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Şantuk kumaşın Rönesans dönemine kadar ulaştığının kayıtları bulunmaktadır. Yün, pamuk, akrilik, naylon, asetat, rayon ve ipek liflerinden elde edilebilen şantuk kumaşın temiz, saf ve ışık oyunlarına elverişli olması modacıların en çok tercih etme sebebidir.

Şantuk Kumaş Nedir?

İpekli şantuk taklidi, nopeli ya da inceli kalınlı bölümleri olan, bezayağı örgüde düzgün olmayan pamuk atkı ipliği kullanılmasıyla dokunan bir kumaştır. Gömlek, ceket, bayan bluz, erkek gömlek, ceket, bayan pantolon (keten), erkek ve gömlek ve özellikle ev tekstilinde perdelik kumaş olarak kullanılmaktadır. Şantuk kumaşı kalın ve ince yani düzgün olmayan ipliklerin yalnızca atkı ipliği olarak kullanılmasıyla meydana getirilir.

Kumaşa bazen alışılmışın dışında bir etki vermek için bu kalınlı inceli iplikler hem atkı ipliği hem çözgü olarak kullanılmaktadır. Şantuk; ipek, asetat, rayon, pamuk, naylon, yün ve akrilik liflerinden elde edilebilir. Ya da değişik tutum ve etkiler elde edebilmek ve farklı özellikler vermek için bu liflerin karışımı şeklinde kullanılabilmektedir.

Şantuk Kumaş Nasıl Bir Kumaştır?

Alınacak kumaştan önce o kumaşın nerede ve nasıl kullanılacağı önemlidir. Örneğin ev dekorasyonunda kullanmak için bir kumaş tercih edilecek ise yüksek maliyetler ile bir ipek şantuk alınmasına gerek yoktur. Fakat özel günler için bir elbise aranıyor ise biraz yüksek maliyet ile ipek şantuk kumaşlı bir elbise tercih edilebilir. Çünkü ipek şantuk kumaş hem rahat ettiren hem de rengi güzel gösteren bir kumaştır. Polyester gibi terletmez ve yakmaz. Şantuk kumaştan dikilen bir elbise kesinlikle fark yaratır.

Şantuk Kumaş Terletir mi?

Şantuk kumaş polyester kumaş gibi yakmaz ya da terletmez. Kullanımı çok rahat ve oldukça şıktır. Daha çok yaz ve bahar aylarında tercik edilmektedir. Kumaşın serin tutma özelliği bulunmaktadır.

Şantuk Kumaş Özellikleri

- Günlük kullanım için değil de daha çok özel günler için seçilen bir kumaştır.

- Viskon, ipek, naylon, yün, akrilik gibi pek çok farklı malzemeden üretilebilmektedir. İki ya da daha fazla hammaddenin karıştırılarak elde edilen şantuk kumaşlar fark yaratmak için birebirdir.

- Kalın ve ince modelleri vardır. Kullanım alanı geniştir.

- Genellikle fazla esnemeyen bir kumaştır. Üretiminde likra kullanımı nadir olarak görülür.

- Perde gibi ev dekorasyon ürünlerinde polyester olanları daha çok kullanılmaktadır.

- Diğer ürünlere göre ipek şantuk abiyeler nispeten daha pahalıdır.

- İpek şantuk için yalnızca kuru temizleme önerilmektedir. Diğer polyester keten ya da pamuk ürünler makinede düşük ısı derecelerinde yıkanabilmektedir.

Şantuk Kumaş Kullanım Alanları

Görünüşü biraz pürüzlü ve donuk olsa da, şantuk kumaş hala lüks bir malzemedir ve tasarımcılar bunu genellikle erkekler ve kadınlar için şık kıyafetler dikerken kullanırlar. Şantuk ipeğinin en yaygın uygulamalarından biri olan gelinlik, çok şık bir duruşa ve gerçekten göz alıcı bir dokuya sahiptir.

Şantuklu kumaşın bir diğer popüler uygulaması gece giyimidir. Şantuklu kumaş hafiftir ve tam oturur. Kadın vücudunun kıvrımlarını en zarif şekilde vurgulayan, özellikle şık giysiler için uygun bir kumaştır.

Erkek giyim alanında şantuk, takım elbise, özel pantolon ve hatta özel ceketlerdeki gömlek ve yelekler için ideal bir kumaştır. Kadın giyiminde erkek giyimden daha yaygındır. Şantuklu kumaş, kadın gardıroplarında özel malzemeler için yer açar. Bu kumaşın hafif pürüzlü dokusu tuhaf bir çekiciliğe sahiptir ve dökümlü yapısı onu ideal kılar.

Şantuk Kumaş Esnek midir?

Şantuk kumaş üretiminde likra çok nadiren kullanıldığı için pek fazla esnek değildir. Üretim aşamasında içerisine likra gibi esnetici bazı malzemeler eklendiği takdirde şantuk kumaş esneklik kazanabilir.

Şantuk Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Şantuk kumaş birden fazla malzemenin liflerinden üretildiği için birkaç defa yıkandığında ölçüleri az miktarda değişiklik göstererek dengeye ulaşır ve daha sonraki yıkamalarda boyutlarında herhangi bir değişim olmaz. Kumaşın çekme ölçüsü kullanılan ipliklerin miktarına, boyutuna, dokuma şekline bağlıdır.

Şantuk Kumaş Sıcak Tutar mı?

Şantuk kumaş kıyafetler için daha çok yaz ve bahar aylarında tercih edilmektedir. Kumaşın serin tutma özelliği bulunmaktadır.