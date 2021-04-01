Sandal Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sandal Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sandal ağacı günümüzde en fazla Asya kıtasında yetişen bir ağaç türüdür. Boyları oldukça büyük olan ağaç türlerinden bir tanesidir. Oldukça uzun ömürlü olan ağaçtır.

Sandal Ağacı Nedir? Sandal Ağacı Hakkında Bilgi

Sandal ağacı tropik kökenli olan ağaçlardan bir tanesidir. Ana vatanı ise Asya kıtasıdır. Tropik iklime sahip olan her ülkede yetişir. Özellikle kokusu ile dikkat çeken bir ağaç türüdür. Bazı ülkelerde ise faydasından ötürü "şifalı ağaç" olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde de nadir yetişen ağaç türlerinden birisi olduğundan dolayı Sandal ağacı olarak adlandırılmaktadır. Bu ağaç oldukça yavaş büyümektedir. Bundan dolayı bakımına dikkat etmek gerekir. Kokusu diğer ağaçlara göre farklıdır. Bundan dolayı sandal ağacının kokusu koku sanayisinde de üretimde kullanılmaktadır.

Sandal Ağacı Latince İsmi

Sandal ağacının Latince ismi "Arbutus Adrachne" olarak bilinmektedir.

Sandal Ağacı Özellikleri

- Sandal ağacının boyu 4 ila 10 metre arasında değişkenlik göstermektedir.

- Bir sandal ağacı 100 sene yaşayabilmektedir.

- Yaprakları mızrak şeklindedir ve oldukça incedir.

- Bir sandal ağacı üç yıl içinde büyüyerek erişkin hale gelebilir. 3 yıldan sonra da meyve vermeye başlar.

- Genellikle tropikal iklimde yetişmektedir.

- Kokusu oldukça güzel kokuludur.

- Yetiştiği toprak ise azonal toprak türüdür.

Sandal Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Sandal ağacı her mevsim dikilebilir. Özellikle çok yağış alan sonbahar mevsiminde dikilmesi daha uygun olarak bilinmektedir. Bu mevsimde dikilerek daha hızlı büyümesi amaçlanır.

Sandal Ağacı Nerede Yetişir?

Sandal ağacı tropik iklime sahip olan her yerde yetişir. Özellikle tropik ormanlarda Sandal ağacı ile sıkça karşılaşılır. Ülkemizde de Sandal ağacı en çok yağış alan bölgeler olan Rize şehrinde yetişmektedir. Dünya üzerinde en çok Hindistan, Çin ve Filipinler gibi ülkelerde yetişmektedir. Ayrıca Avustralya kıtasında da ve Avustralya'da da sık sık sandal ağaçlarına rastlanılmaktadır.

Sandal Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Sandal ağacının yetiştirilmesi ev ortamında mümkün değildir. Bu yüzden insan eli ile yetiştirilmesi son derecede olanaksızdır. Sandal ağacı yalnızca bol yağış alan tropik iklimde yetişmektedir. Diğer ağaçlara benzediğinden dolayı sıklıkla karıştırılırlar. Doğada kendi kendine yetişen ağaç türleri arasındadır.

Sandal Ağacı Yaprak Döker mi?

Sandal ağacı yaprak döken ağaç türleri arasındadır.

Sandal Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Sandal ağacının bakımı insan eli ile yapılması zordur. Bundan dolayı doğada kendi kendine yetişen ağaç türlerinden olduğundan dolayı sandal ağacı tropik kuşakta yetişir ve büyüyerek meyve vermeye başlar.

Sandal Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Balgam Söktürür

Balgam söktürme tedavisi için sandal ağacı kullanılmaktadır. Sandal ağacı göğsü yumuşatır ve iyi bir balgam söktürücüdür. Bundan dolayı balgam şikayeti yaşayan kişiler sandal ağacı yapraklarından faydalanmaktadır. Kaliteli bir balgam söktürücü olan sandal ağacı oldukça faydalıdır.

2) Öksürüğü Keser

Sandal ağacının bir diğer faydası da öksürüğü kesmesidir. Vücuda oldukça faydası olan sandal ağacı yağını tüketerek öksürük gibi şikayetlerinizden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkündür. Aynı zamanda sandal ağacı solunumu da önemli ölçüde rahatlatır.

3) Cilde İyi Gelir

Sandal ağacı yağının cilde oldukça iyi geldiğini biliyor muydunuz? Cilt hastalıkları için oldukça iyi olan sandal ağacı yağını tüketerek cilt hastalıklarından kurtulabilirsiniz. Düzenli olarak kullanılması durumunda cilt kanseri gibi hastalıkların da önüne geçebilirsiniz. Cildi bütünü ile temizler ve onarır.

4) Sakinleştirir

Sandal ağacının doğal bir antiseptik olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı sandal ağacı yağını düzenli olarak tüketerek kendinizi rahatlatabilir ve dinlendirebilirsiniz. Kişiyi yatıştırır ve ruhsal olarak daha iyi hissetmesini sağlamaktadır.

Sandal Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Sandal Ağacı Kullanım Alanları

Sandal ağacının kokusu oldukça güzeldir. Eşsiz bir kokusu olduğundan dolayı parfüm üretiminde ve koku sanayisinde kullanılmaktadır. Özellikle Avustralya kıtasında yoğun miktarda yetişir.