Şamre Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Şamre Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Şamre kumaş genel olarak iki farklı lifin bir araya getirilmesi ile oluşuyor. Günümüzde genellikle polyester ile pamuk karışımı olan şamre kumaş pek çok farklı yerde kullanılabilir.

Şamre Kumaş Nedir?

Şamre kumaş birbirinden farklı iki lifin birleştirilmesi ile oluşuyor. İlk defa Fransa'da üretilen şamre kumaşlara "chambray" denilmekteydi. Günümüzde şambre olarak da söylenen bu kumaşlar pamuk ve polyester karışımı olduğunda kumaşın ismine polycotton denilmekteydi. Şamre kumaş iki farklı liften oluştuğu için oldukça kullanışlıdır. Bu kumaş pamuk ile polyesterin tüm olumlu özelliklerine de sahiptir. Ayrıca pek çok alanda şamre kumaş da kullanılabilir.

Şamre Kumaş Nasıldır?

Şamre kumaş genel olarak pamuk ve polyester karışımından elde edilir. Buna karşı pamuk yerine bazı durumlarda keten de polyester ile karıştırılabilir. Şamre kumaşın çok fazla üretimi yoktur. Dokuma özelliği olan şamre kumaşın renk çeşitliliği de çok fazladır. Bu nedenle özellikle giyim ve ev tekstili sezonunda şamre kumaş da daha fazla kullanılmaktadır.

Şamre Kumaş Terletir mi?

Şamre kumaş nefes alabilen ve rahat bir kumaştır. Bu özelliği nedeni ile şamre kumaş yaz ve kış mevsiminde de rahatlıkla kullanılabilir. Dört mevsim kullanılabilirliği olan şamre kumaşlardan mevsimlik kıyafetler üretildiği için bu kumaş terletmez. Cildin nefes almasını sağlayan şamre kumaşteri emen bir özelliğe sahiptir.

Şamre Kumaş Özellikleri

Genellikle polyester ve pamuk karışımı olan şamre kumaş dokuma bir kumaş olarak ön plana çıkmaktadır. Şamre kumaş polyester ve keten karışımı da olabilir. Şamre kumaşın yapısında polyester olduğu için bu kumaş kırışıklıklara karşı da dayanıklıdır. Şamre kumaşlar yılın her ayında kullanılabilir. Bu özelliği ile şamre kumaş özellikle resmi görevlerdeki kişilerin önlük üretiminde kullanılabilir. Tıp dünyasında hemşire ve doktor önlükleri de dayanıklı olduğu için şamre kumaştan üretilmektedir.

Şamre Kumaş Kullanım Alanları

Şamre kumaşın kullanım alanları oldukça yüksektir. Ev tekstilinde kullanıla şamre kumaştan perde, masa örtüsü ve sofra bezleri üretilmektedir. Aynı zamanda şamre kumaşta geniş bir renk yelpazesi bulunmaktadır. Bu nedenle şamre kumaştan doktor ve hemşire önlükleri de üretilebiliyor. Günlük giyim sektöründe de kullanılan şamre kumaşlardan çeşitli bluz, etek ve pantolonlar da üretilebiliyor. Kişisel zevk ve beğeniler doğrultusunda şamre kumaştan üretilen kıyafetler tercih ediliyor.

Şamre Kumaş Esnek midir?

Son yıllarda yoğun olarak kullanılan şamre kumaştan üretilen kıyafetlerin bazıları likralıdır. Bu likralı kıyafet modelleri de bu özellik sayesinde oldukça esnektir. Bu özelliği ile esnek olan kıyafetler oldukça dayanıklıdır. Medikal alanda da çoğunlukla kullanılan şamre kumaşlar çok fazla tercih edilmektedir.

Şamre Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Şamre kumaştan üretilen kıyafetlerin doğru bir şekilde yıkanması gerekmektedir. Polyester ve pamuk karışımından oluşan bu kumaşlar çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta yıkanmalıdır. Bu kumaştan üretilen kıyafetlerin yapısı ve özellikleri nedeni ile bazı kıyafetler de kuru temizleme yapılmalıdır.

Şamre Kumaş Sıcak Tutar mı?

Dört mevsim rahatlıkla giyilebilen şamre kumaştan üretilen kıyafetlerin pamuk oranı yüksek olduğunda sıcak tutmaktadır. Özellikle şamre kumaş içeriğinde keten ve polyester karışımı olduğunda epey sıcak tutabilir. Soğuk kış günlerinde şamre kumaştan üretilen kıyafetler de sıcak tutma özelliğine sahiptir. Bu nedenle kış mevsiminde de şamre kumaş rahat bir şekilde kullanılabilir.