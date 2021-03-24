Şam Fıstığı Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Şam Fıstığı Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Şam fıstığı yetiştirmek için kavrulmamış çiğ haldeki çekirdek gerekir. Çekirdek toprağa ekilerek filizlendirilir. Tabanı su tutan çok nemli topraklar, şam fıstığı ağacının yetişmesi için uygun değildir.

Şam Fıstığı Ağacı Nedir? Şam Fıstığı Ağacı Hakkında Bilgi

Şam fıstığı ağacı, çok fazla sulama gerektirmez. Şam fıstığı ağacı, yılda 10 kiloya kadar meyve verir. Bu ağaç, ne kadar sıcağı sevse de kış aylarında donmaya karşı dayanıklıdır. Şam fıstığı ağacı, yazları sıcak, kışları soğuk olan bölgelerde yetişir. Ancak tomurcukların çimlenme durgunluğuna göre, belirli saatlerde soğuklama ihtiyacı vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Antep fıstığı ticari olarak daha çok Kaliforniya’da (üretimin % 98’i), Arizona, New Mexico ve Teksas’ta da yetiştirilir.

Şam Fıstığı Ağacı Latince İsmi

Sakız ağacıgiller familyasından olan kabuklu bir meyve olan Şam fıstığı,Antep fıstığı ağacından yetişir. Yağlı ve ince kabukludur. Tatlıcılık ve yiyecek sektöründe bu meyve çok sık kullanılır.

Şam Fıstığı Ağacı Özellikleri

Şam fıstığı ağacı, ülkemizde Siirt, Gaziantep, Şanlıurfa taraflarında yetişen bir kuruyemiştir. Ağacın ekildiği toprağın özellikleri çok önemlidir. Şam fıstığı ağacı, yetiştirmek için sulama ve ağacın düzenli bakımı verimli ürün alabilmek için çok önemlidir. Ülkemizde bu fıstığın ekonomik olarak da yeri oldukça büyüktür. Antep fıstığı fiyatı, yetiştirildiği yıllara ve hasat durumuna göre farklılık gösterir. Gaziantep fıstık yetiştiriciliği açısından en verimli topraklara sahip bir ilimizdir. Şam fıstığı ağacı, sakız ağacıgiller familyasına ait ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olan bir ağaçtır. Bu ağaç, sıcak ve kurak iklimlerde kolaylıkla yetişebilir. Toprağı tuz oranı bakımından yüksek olan bölgelerde Antep fıstığı kolayca yetişebilir. Bu ağacın, nemsiz bölgelerde büyümesi çok daha kolaydır.

Şam Fıstığı Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Şam fıstığı ağacı, yaprak dökümü ile birlikte genellikle Kasım ayının 1. ve 2. haftasından itibaren rakıma, bölgeye ve hava durumuna göre Nisan ayının son haftasına kadar dikilebilir.

Şam Fıstığı Ağacı Nerede Yetişir?

Antep fıstığı ağacı, ülkemizde en çok Siirt, Gaziantep,Şanlıurfa'daa yetiştirilen bir kuruyemiştir. Bu ağacın, nemsiz ve yüksek sıcaklıktaki bölgelerde yetiştirilmesi daha kolaydır. Fıstık ağacı, çok fazla neme ihtiyaç duymadığı için çok fazla sulamaya da ihtiyacı olmaz. Ağacın boyu ise 10 metreye kadar uzayabilir. Fıstıklar, üzüm gibi salkımlar halinde büyür. Yetişen bu salkımlara ise, cumba ismi verilir. Türkiye'de yetiştirilen Antep fıstıklarının yağ oranı diğer ülkelerdekine oranla daha fazladır. Bu sayede diğer ülkedeki fıstıklardan daha lezzetlidir. Fıstık ağacı, ekildikten 10-15 yıl sonra hasat vermeye başlar. Bu nedenle uzun vadede yetişen ve sabır isteyen bir ağaç türüdür. Antep fıstığı ağacı, iki yılda bir yaklaşık 50 kilo ürün alınmasını sağlar. Bir yıl ürün veren ağaç diğer yıl ürün vermez. Bu nedenle hasat genelde iki yılda bir yapılır.

Şam Fıstığı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Şam fıstığı ağaçları, diğer narenciye ağaçlarına göre daha az budamaya ihtiyaç duyar. Ağacın şeklini belirlemek için ilk ya da ikinci yılda budama yapılması gerekir. Antep fıstığı ağaçlarının şekli çok önemlidir. Hasat kalitesini, üretim miktarını, üretim kolaylığını doğrudan etkiler.

Şam Fıstığı Ağacı Yaprak Döker mi?

Şam fıstığı ağaçlarının ilk önce meyve veren dişi ağaçları yaprak döker. Ardından erkek ağaçlar yaprak döker.

Şam Fıstığı Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Şam fıstığı ağacı, doğru zamanda budama yapılmalı ve ilk ekildiği zaman sulanmalıdır. Bunun dışında çok fazla bir bakıma gereksinim duymaz.

Şam Fıstığı Ağacı Faydaları Nelerdir?

Şam fıstığı içinde A, C, E ve B6 vitaminleri ve demir, kalsiyum ve magnezyum içerir. Kandaki kolesterol seviyesini ve glikoz miktarını dengeler.

Şam Fıstığı Ağacı Hastalıkları Neler?

Şam fıstığı ağacını en çok etkileyen hastalıklar, dal güvesi, karagöz kurdu, yaprak kurtları ve iç güvesidir.

Şam Fıstığı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Şam Fıstığı Ağacı Kullanım Alanları

Şam fıstığı, pek çok alanda kullanılabilir. Özellikle de tatlıcılık ve yemek sektöründe kendine geniş bir kullanım alanı bulur.