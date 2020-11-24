Salgında Ağız ve Diş Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evimizi nasıl temizliyorsak, aynı şekilde dişlerimizde de hiçbir yüzeyinde birikinti kalmayacak şekilde temizlenmesi gerekiyor. Hastaların ağız ve diş sağlıklarını koruyabilmeleri için yapmaları gereken temel uygulamalar var. Bu temel uygulamaların başında günde en az 2 kere üçer dakikada diş fırçalama alışkanlığı kazanmak geliyor.

Bunun yanında ağzımızda gizli saklı köşeler var. Dişlerin birbirine temas ettiği kontak alanları dediğimiz. Bu alanların temizlenmesi için diş ipliği kullanımının bir düstur haline gelmesi gerekiyor. Bu uygulamalar tabi sağlıklı ağızlarda diş çürüğünün oluşmaması açısından temel kuralımız.

Çürüğü olan diş eti hastalığı olan ağızlarda da bunların birebir uygulanması gerekiyor. Bunlar temel olarak bizim için ve hasta için yeterli. Diş fırçalamanın süresi geçiştirilmeyecek şekilde olması gerekiyor. Evimizi nasıl temizliyorsak, aynı şekilde dişlerimizin de de hiçbir yüzeyinde birikinti kalmayacak şekilde temizlenmesi gerekiyor.

Diş macunu ve ağız gargaraları virüse karşı etkili

Diş macunlarında özellikle dezenfektan maddelerin içeriğinde bulunan deterjanlar mevcut. Dolayısıyla düzenli olarak ağız ve diş sağlığı bakımını yapan kişilerde sadece fiziksel olarak değil, kimyasal olarak da virüsle mücadele etme imkânımız var.

Özellikle klorheksidin içerikli gargaraların ağız ve diş sağlığı açısından öneririz. Klorheksidin özellikle antiviral etkisi kanıtlanmış. Günlük ağız bakımına ek olarak klorheksidin içerikli gargaralarında kullanılması virüsün ağız ortamında sayısını azaltacak bir faktör.