Şalgam besin değerleri: 100 gr şalgam kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Şalgam bitkisi düşük kalorili bir besin maddesi olmaktadır. Bu yüzden kilosuna dikkat edenlerin sıklıkla tercih ettiği bir içecek çeşididir. Kemik sağlığını destekleyen bir besin olmakla beraber karaciğer içinde koruyucu rol üstlenmektedir. Şalgam bol miktarda vitamin ve mineral içermektedir.



Şalgam Besin Değerleri: 100 GR Şalgam Kaç Kalori?



Şalgam bitkisinin sahip olduğu besin değeri: 100 gram şalgamda 5 kcal bulunuyorken 1 su bardağı yani 200 gramında 10 kcal bulunmaktadır.



Protein Ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?



Şalgam sağlıklı yaşamayı destekleyen bir besin maddesi olarak değerlendirilmektedir. Şalgamın 100 gramında 1.1 g Karbonhidrat ve 0.5 g Protein miktarları mevcut olmaktadır.