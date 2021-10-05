Şalgam besin değerleri: 100 gr şalgam kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..
"Yemeklerin yanında içecek olarak tercih ettiğimiz besin maddelerinden biri de şalgamlar olmaktadır. Şalgam bitkisi gerek kökleri gerekse yeşil olan kısımları ile insan sağlığına katkısı olan besin maddeleri arasında gösterilmektedir. Ancak tuz kullanımı sınırlı olan kişilerin şalgam içerken dikkatli olmaları gerekmektedir. Peki, şalgam besin değerleri nelerdir? 100 gr şalgam kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri nelerdir tüm detayları ile derledik."
Şalgam bitkisi düşük kalorili bir besin maddesi olmaktadır. Bu yüzden kilosuna dikkat edenlerin sıklıkla tercih ettiği bir içecek çeşididir. Kemik sağlığını destekleyen bir besin olmakla beraber karaciğer içinde koruyucu rol üstlenmektedir. Şalgam bol miktarda vitamin ve mineral içermektedir.
Şalgam Besin Değerleri: 100 GR Şalgam Kaç Kalori?
Şalgam bitkisinin sahip olduğu besin değeri: 100 gram şalgamda 5 kcal bulunuyorken 1 su bardağı yani 200 gramında 10 kcal bulunmaktadır.
Protein Ve Karbonhidrat Değerleri Nelerdir?
Şalgam sağlıklı yaşamayı destekleyen bir besin maddesi olarak değerlendirilmektedir. Şalgamın 100 gramında 1.1 g Karbonhidrat ve 0.5 g Protein miktarları mevcut olmaktadır.