Salatalık kaç kalori? 100 gram salatalık besin değerleri ve kalorisi...
"Kilosuna dikkat eden kişiler daha çok salata çeşitleri yaparak kilo vermeye çalışıyor. Kilo vermeye çalışanların diyet listesinde salata çeşitleri bulunuyor. Sebze çeşitlerinden biri olan salatalığın kalorisi de diyet yapan kişilerce merak ediliyor. 100 gram salatalığın içerisinde bulunan kalori seviyesi diyet yapan kişilerin araştırdığı bir konudur. Salatalık kaç kalori? 100 gram salatalık besin değerleri ve kalorisi hakkında detayları derledik."
Sebze çeşitleri arasında yer alan salatalığın insan sağlığına faydaları oldukça fazladır. 100 gram salatalık içerisinde 15 kalori bulunuyor. Salatalık içerisinde 0,1 seviyesinde yağ bulunuyor.
Salatalık Kaç Kalori?
Sebze tüketmeyi seven kişiler, sebzelerin kaç kalori olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sebzeler arasında bulunan salatalığın kaç kalori olduğu konusu, bireyler tarafından internet sitelerinde araştırılıyor. Salatalık içerisinde 15 kalori vardır.
100 Gram Salatalık Besin Değerleri ve Kalorisi
100 gram salatalık içerisinde 3,6 gram karbonhidrat bulunuyor. Herkesin sevdiği salatalık sebzesi 0,1 gram yağ içeriyor. İçerisinde 0,7 gram protein bulunan salatalık, potasyum bakımından oldukça zengindir. Salatalık içerisinde 147 mg potasyum bulunuyor.