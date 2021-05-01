Sakura Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Sakura Japon Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Sakura çiçekleri daha solmadan en güzel halindeyken tutundukları dallarından düşmesi nedeniyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eden bir nitelik kazanmıştır.

Sakura Çiçeği Nedir?

Sakura çiçeği: Rosaceae diğer bir ifade ile gülgiller ailesinden olan bir çiçek türüdür. Boyu ve genişliği ise bu bitkinin yetiştirildiği bölgenin hava, toprak, su gibi parametrelerine ve varyetesine göre farklılık gösterir. 200 'e yakın çeşidi bulunan bir çiçek türüdür. Sakura çiçeği bir diğer tabiri ile kiraz çiçeği olarak bilinir.

Sakura Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Sakura çiçeğinin bakımında budama oldukça önemli bir unsuru oluşturur. Bu kapsamda yalnızca hasarlı ve kurumuş durumdaki ölü dalları budamak yeterli olmaktadır. Sekura çiçeğinin bakımında diğer bir önemli unsuru sulama oluşturur. Sulaması kesinlikle ihmale edilmemesi gereken bir bitkidir. Sakura çiçeği kumlu ve killi toprakları çok sever. Bu bakımından çiçeğin iyi bir gelişim göstermesinde toprak tercihi oldukça önem taşımaktadır.

Sakura Çiçeği Nasıl Ekilir?

Sakura çiçeği tohumu ekimi yapılmadan önce çimlenme süresinin hızlandırılması amacıyla oda sıcaklığındaki suda bir gün süreyle bekletilir. Hafifçe nemlendirilmiş olan bu tohumlar uygun saksı içindeki toprağın içine 1 cm kadar derinleştirerek yerleştirilir.

Sakura çiçeği tohumlarının çimlendirilebilmesi için tohumun ekili durumda olduğu saksı veya kabı bir filmle kaplamak ve ardından 2 ay boyunca buzdolabında bekletmek gerekir. 2 aylık sürenin sonunda ise tohumlar, oda sıcaklığına alınır ve iyi bir ışık alan ortamda filizlenmeye devam etmesi sağlanır.

Sakura Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Sakura çiçeğinin nasıl çoğaltılır sorusunun yöneltilmesi noktasında öne çıkan konu bu bitkinin çoğaltılması için en etkili yöntem çelikle çoğaltım işlemi olmaktadır. Sakura çiçeğini çoğaltılmasında tohum da kullanılabilmektedir fakat bu işlem oldukça güç ve sabır gerektiren bir süreç oluşturmaktadır.

Sakura Çiçeği Nasıl Sulanır?

Sakura çiçeğinin iyi bir şekilde gelişim gösterebilmesi için haftada bir den fazla kez sıcaklara bağlı olarak sulama işlemi gerekli olabilmektedir.

Evde Sakura Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde sakura çiçeği bakımı çok fazla özen ve sabır isteyen bir süreçtir. Bu bakımdan evde sakura çiçeği yetiştiriciliği yapılabilmesi için oldukça zorlayıcı bir tercih oluşturur fakat imkansız değildir.

Sakura Çiçeği Anlamı

Sakura çiçeği diğer bir tabiri ile kiraz çiçeği taşıdığı anlam bakımından yeniden doğuşun simgeleyen bir bitki olarak görülür.

Sakura Çiçeği Latincesi

Türkçe'de kiraz çiçeği, Japonca'da sakura çiçeği olan ve aynı zamanda mükemmel bir süs bitkisi olan sakura çiçeğinin Latince adı ise" Prunus serrulata"dır.

Sakura Çiçeği Özellikleri

Her çiçek açan bitkide olduğu gibi sakura çiçeğine özgü olan özelliklerin de varlığı söz konusudur. Bu anlamda sakura çiçeğinin özelliklerini sıralamak şu şekilde mümkün olmaktadır:

- Sakura çiçeği, prunus cinsinden olan birkaç ağacın herhangi birinin çiçeği olarak varlık gösterir.

- Japon kültüründe oldukça büyük bir öneme sahiptir.

- Sakura çiçeği Japonya’nın ulusal simgelerinden biri olarak görülen bir çiçektir.

- Tam güneş alan ve rüzgardan korunaklı durumdaki yerlerde çok iyi bir gelişim gösterir.

- Sakura çiçeği ağaçlarının tüm çeşitleri küçüktür.

- Hoş olmayan meyve yahut yenilebilir kiraz üretir.

- Yenilebilir nitelikte olan kirazlar genel olarak ilgili türlerin Prunus avium ve Prunus cerasus türlerinden gelmektedir.

Sakura Çiçeği Faydaları

Sakura diğer tabiri ile kiraz çiçeği bitkileri park ve bahçe düzenlemelerinde kullanılan en güzel süs bitkileri arasında yer alırlar. Etkileyici nitelikte bir süs bitkisi olarak kullanımının yanı sıra insan sağlığı açısından da etkileyici faydalarının varlığı söz konusudur. Bu sebeple kozmetik sektöründe kullanımı söz konusu olan önemli bitkiler arasında yerini almaktadır. Bitkinin faydaları ise şunlardır:

- Çok yoğun ve derinlemesine bir nemlendirici bir etkisi vardır.

- düzenli olarak kullanılması durumunda parlayan cilt ve saçı teşvik eder.

- İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde cildi besler ve korumaya karşı koruyucu etki sağlar.

- Ciltte kolajen oluşumunu teşvik eden bir etki yaratarak yaşlanma karşıtı yararlar gösterir.

- Cilt elastikiyetini arttırıcı etkiye sahiptir.

- Pürüzsüz ve neme doymuş cilt oluşumuna etki sağlar.

- Pigmentasyon ve cilt üzerinde görülen kırmızı lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.

- Ciltteki gözeneklerin büyümesini önleyici etki göstererek pürüzsüz bir cilt yapısının elde edilmesinde yardımcı olur.

- Saçta ortaya çıkan su kaybının engeller.

- Çevresel şartların yol açtığı olumsuz etkileri azaltır.

- Saça uygulanan işlemlere bağlı olarak saçta oluşan hasarları onarıcı etki sağlayarak giderir.