Sakura Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sakura Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sakura, Japonca kökenli bir kelimedir. Kelimenin Türkçe karşılığı ise kiraz çiçeği anlamını taşımaktadır. Ayrıca Japon kültüründe önemli bir yeri olan Sakura ağacına verilen addır.

Sakura Ağacı Nedir? Sakura Ağacı Hakkında Bilgi

Son zamanlarda özellikle yeni yapılan şehir hastanesine de Çam ve Sakura adının verilmesiyle daha fazla merak edilmektedir. Sakura ağacını araştıranlar ise muhteşem görünüşüne hayran kalmaktadır. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan Sakura ağacı aynı zamanda Japonya'nın ulusal simgesi olarak da bilinmektedir.

Ağaç Japonya'nın farklı bölgelerinde Ocak ayından itibaren çiçek açmaya başlamaktadır. Bu dönem bazı bölgelerde ise Mart sonu ile Nisan ayının başlangıcındaki dönemde çiçekler açarak masalsı bir görünüme kavuşur. Bu çiçekler Japon kültüründe kutsal sayılır ve önemli bir yere sahiptir. Sakura Türkçe karşılığıyla kiraz çiçeği ağacı aslında meyve vermeyen bir kiraz ağacı türü olarak bilinmektedir.

Sakura Ağacı Latince İsmi

Sakura ağacının Latince ismi Prunus cinsi olan ağaçların çiçeklerinin isminden gelmektedir. Kiraz çiçeği anlamını taşıyan Prunus serrulata ağacın Latince ismidir. Bu isim Prunus ağacının sadece çiçek açan şekli olması nedeniyle verilmiştir.

Sakura Ağacının Özellikleri

Bir çeşit meyvesiz kiraz ağacıdır ve 8-10 metreye kadar uzadığı bilinmektedir. Ağaç meyve vermediği halde özel çiçeklere sahiptir. Ağır ağır açan masalsı bir dünya yaratan çiçeklere sahiptir. Çiçeklerin yavaş yavaş açmasına karşılık bir anda dökülmesi ise farklı özelliklerinden biridir. Bu özel çiçekler açan ağaç ise Japon kültüründe kutsal sayılmakta, özel anlamlar taşımaktadır.

Sakura Ağacının Japon Kültüründe Önemi

Japonlar için kutsal sayılan Sakura ağacı çiçeklerinin yavaş yavaş açılması ile hayatın başlangıcını ve baharı temsil etmektedir. Bu yavaş açan çiçekler bir anda dökülür. Henüz canlı ve taze çiçekler solmadan dökülürler. Oluşan bu durum ise hayat devam ederken ölümün her an gelebileceğini anlatmaktadır.

Özellikle Samuray yaşamı kültürlerinde büyük bir yer tutan Japon halkı için Sakura ağacı yaşamın güzelliğiyle birlikte ani ölümünde var olduğunu hatırlatmaktadır. Muhteşem güzellikteki bu çiçeklerin dalda kısa zaman kalması, taze ve solmamışken bir anda dökülmeleri yaşamın ne kadar kısa olduğunu da simgelemektedir. Japonya da kutsal sayılan Sakura ağacının çiçek açmaya başladığı dönemlerde olmak koşuluyla 11 farklı kentte iki hafta süren festivallerle kutlanmaktadır.

Sakura Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Sakura ağacı aslında bir kiraz ağacıdır. Sadece meyve vermeyen özel bir türdür. Açık köklerin sonbahardan itibaren ilkbahardaki ağaçlara su yürüyen dönem aralığına kadar dikimi gerçekleştirilebilir. Genel olarak Kasım ayının ilk haftasından itibaren Sakura ağacı dikimine başlanabilmektedir.

Sakura Ağacı Nerede Yetişir?

Sakura ağacı Japonya'da büyük öneme sahiptir ve yaygın olarak birçok bölgesinde yetişmektedir. Bu özel ağacın tohumlarının ise ülke dışına çıkması yasaktır. Fakat dostluk simgesi olarak Japonlar tarafından 9 ülkeye Sakura tohumları gönderilmiştir. 120 yıl önce evrensel dostluğu simgelemesi adına Japonya'ya yapılmış bir ziyarette ülkemize de hediye olarak Sakura tohumları verilmiştir. Ülkemizdeki birçok bölgede Sakura ağacı rahatlıkla yetişebilmektedir. Sakura ağacının muhteşem güzelliğini görmek isterseniz Sarıyer'de bulunan Japon bahçesini ziyaret edebilirsiniz.

Sakura Ağacının Faydaları

Japonya da bir efsaneye sahip olan ve kutsal olarak kabul gören sakura ağacının çiçekleri de oldukça faydalıdır. Bu doğa harikasının eşsiz manzarasıyla ruhumuza olan faydalarının yanı sıra bedensel sağlık içinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Sakura yani kiraz çiçeğinin faydaları ise;

l Özellikle sağlıklı ve parlak bir cilt için kullanılmaktadır.

l İçeriğindeki E vitamini cildi besler ve korur.

l Kolajen üretimini teşvik ederek yaşlanmaya karşı cildi korur.

l Ciltte elastikiyetin artmasına yardımcı olur.

l Ciltte oluşan lekeler için iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

l Saç sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur ve daha parlak görünmesini sağlar.

Kiraz çiçeği özellikle yeşil çayla birlikte karıştırılarak çay olarak da tüketilebilmektedir. Birçok farklı cilt ve saç ürününde de Sakura ağacının çiçeklerinin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle yaşlanma karşıtı olarak oldukça etkili bir üründür. Cilt ve saç sağlığı açısından çay olarak da tüketmek faydalıdır.