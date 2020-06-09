Sahte Güneş Gözlüklerine Dikkat! İşte Doğru Gözlük Seçiminin Püf Noktaları

Sıcak havanın yüzünü göstermesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan güneş gözlükleri vitrinlerdeki yerini aldı. Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumasının yanı sıra şık bir görünüm amacıyla da tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Son yıllarda rengarenk camları ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu ürünler her zaman sağlıklı olmayabiliyor.

Göze zararı 3 günde ortaya çıkmaz

Göze dışarıdan gelen ışınlar gözün arka kısmındaki ağ tabakasında toplanır. Odaklama işlemi esnasında göz birçok noktaya odaklanırsa ve kırılmadan dolayı retinaya zarar gelirse retinada uzun ya da yakın dönemde zararlar oluşabilir. İnsanlar, 'sahte gözlük aldım, kullandım, bir şey olmadı' diye düşünüyor. Ancak sahte gözlüğün göze vereceği zarar 3 günde ortaya çıkmaz. Zaman içerisinde birikerek gözün arka kısmında oluşacak hasarlara neden olur. Bu konuda bilinçli olmak ve doğru gözlük kullanmak önemlidir.

Katarakt ve et büyümesine dikkat

Kalitesiz cam, gözünüzün retina kısmına zarar verir. Çünkü karanlık ortamda göz bebeği büyür. Göz bebeği büyüdüğünde gözün içine giren ışınlar artar. Bu ışınlar ultraviyole filtresinden geçmeden göze ulaştığından gözün en arkasındaki ağ tabakası kısmı zarar görür. Gözün güneş ışınına karşı doğal bir savunma mekanizması var. Işığı gördüğümüz an göz bebeği küçülüyor. Göz kendisini korumaya alıyor.

Siz güneş gözlüğü kullanarak bu mekanizmayı bozuyorsunuz. Kullanılması önerilen sertifikalı güneş gözlüklerinde ultraviyole zararlı ışınlar gözlük camlarında filtre ediliyor. Ama kalitesiz bir camda böyle bir özellik olmadığından güneşin zararlı etkenleri doğrudan gözün arkasına yansıtılıyor. Gözün lensinde ultraviyoleden dolayı daha erken aşamada katarakt gelişmesi söz konusu olabilir. Aynı zamanda gözün iç kısmında et yürümesi olarak bilinen pterjium (göz eti) denilen rahatsızlıklar daha erken aşamada karşımıza çıkar. Bu da ışığın camdan geçerken düzensiz saçılımından kaynaklanır. Bu gözün savunma mekanizmasıdır. Göz kendisini savunurken sizi hasta eder.

Güneş gözlüğü camı 'kahverengi' olmalı

Mavi ışınlar göze en çok zararı verir. Görme merkezinin bu konuda hassas olduğunu düşünürsek maviyi de en çok kıran tonlar sarı ve kahverengi tonlarıdır. Doğal olarak vücudumuz zaman içerisinde buna karşı kendini korumak için katarakt yaptığında da göz merceğini kahverengi ve sarıya dönüştürür. Aslında katarak gözün retinasını korumak için doğal bir savunma mekanizmasıdır. Gözün korunması hedeflendiğinde kahverengi tonları ultraviyole ışınlarını filtreleme özelliği olan camlar gözü en üst seviyede korur. Gözü koruma anlamında kahverenginin siyaha karşı bir üstünlüğü var. Siyah camın da beğeni olarak daha fazla bir etki alanı var. Dolayısıyla gözü korumak istiyorsak kahverengi ama siyah tercih ediyorsak ultraviyole filtre etme özelliğinin yüksek olduğu camları tercih etmeliyiz.

Deneme-yanılma yöntemiyle almayın

Belli bir üretim teknolojisi ve markası olmayan gözlükler kısa ya da uzun dönemde göze zarar verir. Bu bir anda olan bir sonuç değil. Yanlış güneş gözlüğü kullanımı zamanla gözünüze hasar verir. Hasarın o güneş gözlüğünden kaynaklandığını fark edemeyebilirsiniz. Gizli düşman da böyle bir şeydir. Lütfen sahte gözlüklerden uzak durun. Deneme yanılma yöntemi ile gözlük almayın. Siz deneme kısmını yaparsınız ama yanılma payınız garantidir. Bu konuda göz hekiminize danışın. Onun sizi yönlendireceği optik müesseselerden markalı, tescilli ve kalite belgeleri onaylanmış gözlükleri tercih edin. Dolayısıyla gözlük işi gözlükçünün konusudur. Mutlaka gözlükçüden alınmalıdır.