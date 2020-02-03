Sahnede Bir Efsane: Grup Gündoğarken!

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Bu bir ilandır.

Grup Gündoğarken; İlhan, Burhan ve Gökhan Şeşen tarafından 1982 yılında kuruldu ve yaklaşık 16 yıldır Burhan ve Gökhan Şeşen'le yoluna devam ediyor. Grubun yeni albümü Özlemişim'in stüdyo aşaması iki yıl önce Datça'daki Fuat Saka stüdyosunda başladı. İlk kayıtları Fuat Saka ve Barbaros Görkem tarafından yapılan albümün diğer kayıtları ise İstanbul'da Ada Müzik Stüdyosu'nda Özkan Mete ve Arı Müzik Stüdyosu'nda Arıkan Sırakaya tarafından gerçekleştirildi. Ada müzik etiketiyle, 11 eserin yer aldığı albümde şarkıların iki tanesinin söz ve müziği Gökhan Şeşen'e, sekiz tanesinin söz ve müziği ise Burhan Şeşen'e ait. Albümde bir de Metin Altıok şiiri bestesi mevcut. Hepsi ve daha fazlası için bu keyifli konserde yerinizi hazırlayın.

8 Şubat’ta Mask Live Music Club’ta müzikle dolu bir gecede sevilen şarkılarla duygudan duyguya geçmek için bu konseri kaçırmayın. Yeni şarkılarının yanında, efsaneleşmiş eski şarkılarıyla da muhteşem bir Grup Gündoğarken konseri için hemen buraya tıklayın.

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