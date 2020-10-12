Sağlıksız Beslenme Dünyaya Nasıl Zarar Veriyor?

Sağlıksız beslenme, sağlık hizmeti yükünü artırıyor

Çocukların sağlıklı büyümesi, gelişmesi, hem çocukların hem de büyüklerin enerji kazanması, hastalıklardan korunma, yaşamlarını sürdürme eylemleri ancak sağlıklı besinler ile sürdürülebilir. Sokakta ya da evlerde yeterli yiyecek temin etme imkânı bulamadan büyüyen yoksul çocuklar, yaşamları boyunca vücutlarını etkileyecek yoğun besin eksiklikleri yaşayacaklardır. Bu durum, sağlık hizmetleri yükünü sürdürülemez bir şekilde artıracak ve toplumsal barışı olumsuz etkileyecektir.

Göç sorununu beraberinde getiriyor

Dünya nüfusunun hızla artması ve üretilen gıda maddelerinin zengin coğrafyalarda israf edilmesi, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Üretimin çok az, ihtiyacın çok olduğu yoksul ülkelerde açlık, susuzluk ve yetersiz beslenme önüne geçilemeyen bir sorun haline gelmiştir.

Açlık ve yetersiz beslenme sadece gelişmemiş ülkelerin değil, tüm ulusların ortak sorunudur. Gıda bulamayan insanlar, gıdaların bulunabildiği coğrafyalara doğru göç ettiği takdirde, bir de gıda kısıtına, göç sorunsalının ekleneceği 2020 yılında FAO tarafından bildirilmektedir.

Açlığa bağlı ölüm gün geçtikçe artıyor

Yeterli beslenme ihtiyacını karşılayamayan ülkelerde; açlık, hastalık ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayıları gün geçtikçe artıyor. FAO’nun özellikle üzerinde durduğu en önemli konu son dönemde budur. Birleşmiş Milletlere üye ülkeler, Dünya Gıda Gününde yaptıkları toplantılarda yeterli beslenmeyi sağlamak, açlığı önlemek için kararlar alarak çalışmalara şimdiden başlamışlardır.

Hızlı nüfus artışı da dengeyi bozuyor

Besin üretimi ve tüketiminde bilgisiz hareket etmek, yemek seçmek, üretimde kurallara uymamak, özellikle gıda maddelerinin tüketiminde tutumlu davranmayarak gıda israfında bulunmak tüm dünya için kayıp oluyor. Dünyadaki hızlı nüfus artışı da beslenme dengesini bozan en önemli sebeplerdendir. Aile planlamasına uygun davranmayan insanlar, özellikle yoksul ülkelerde hızla ve bilinçsizce çoğaltmaktadırlar.

Bu durumda da özellikle yoksul coğrafyaların ürettiği tükettiğine yetmemektedir. Ekonomik gücü olmayan yoksul, gelişmemiş ülkelerde yetersiz beslenme, açlık en önemli ve ivedilikle çözülmesi gerekli bir sorundur. Bir ülke insanlarına yapılacak en büyük yatırım; ülkelerinin katma değer üreten ekonomik güce kavuşturulup daha vatandaşlarına yeterli besin ihtiyacını sağlayabilme olanağı vermektir.

Planlı alışveriş şart

Besine ulaşmada sıkıntı yaşamayan insanlara da önemli bir görev düşüyor. Bu görev; israf etmemek, bilinçli üretici ve tüketici olmak, planlı alışveriş yapmak. Ülkesinde bereket isteyen, sofrasında israfı bitirsin!