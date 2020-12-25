Sağlıklı Yaşam Koçu Nasıl Olunur?

Ortaya çıkan birçok yeni işten biri sağlıklı yaşam koçudur. Aslında uzun zamandır olsalar da, hak ettikleri takdiri daha yeni yeni alıyorlar. Aslında, kişisel sağlık endüstrisinde onlara daha fazla güvenilirlik ve ağırlık kazandıran 'sertifikalı' olmaları çok yakın bir zamanda gerçekleşti.

Sağlıklı yaşam koçu olarak bir kariyerin sizin için doğru olup olmadığını merak ediyorsanız, dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Daha bilinçli bir karar verebilmeniz için bu heyecan verici alandaki temel bilgileri bir araya getirdik.

Bir Wellness Koçu Ne Yapar?



Bir sağlık koçu olarak başarılı olmak için gerekenlere sahip olup olmadığınızı belirlemek için, önce işin neleri içerdiğini anlamak önemlidir. Bir sağlıklı yaşam koçu, müşterileriyle kendi sağlık hedeflerini belirlemelerine, hedeflere ulaşmak için bir plan hazırlamalarına ve süreç boyunca müşterileri desteklemelerine yardımcı olmak için çalışır. Süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, baştan sona müşterileriniz için oradasınız.

İnsanları Motive Edip İlham Verebilir misiniz?



Sağlıklı yaşam koçu olarak sahip olunması gereken en önemli özelliklerden biri, insanları motive etme ve onlara ilham verme becerisidir. Müşterilerinizin hedefler oluşturmalarına ve takip edebilecekleri bir plan oluşturmalarına yardımcı olmak yeterli değildir; Onlara yol boyunca koçluk yapmanız, zorlu noktaları aşmaları için onlara yardım etmeniz, konuşmanız ve ilk başta neden bunu yaptıklarını onlara hatırlatmanız gerekir.

Müşterileri motivasyon ve ilham yoluyla yönlendirmek, onlara talimatlar vermek ve onları korkutmaktan çok daha iyi sonuçlar sağlayacaktır.

Mükemmel İletişim Becerileri Gereklidir



Müşterilerinizle bağlantı kurmak ve onlara takip etmesi kolay bir plan sunmak için mükemmel iletişim becerilerine sahip olmanız gerek. Bu, mükemmel konuşma, dinleme ve yazma becerileri anlamına gelir. Bu, şu anda uzmanlaşmadığınız bir alansa, daha iyi, daha etkili ve kendinden emin bir iletişimci olmanıza yardımcı olacak teknikleri ve ipuçlarını kesinlikle kullanmak isteyeceksiniz.

Uygun Eğitim Aldın mı?



Müşteriler, etkili bir sağlıklı yaşam koçu olmak için gereken türden uzmanlık ve bilgiyi sunduğunuzdan emin olmak isteyeceklerdir, bu nedenle bu, doğru eğitime ihtiyacınız olacağı anlamına gelir. Ancak, bunu başarmak için yeterince basit - koçluk psikolojisinin temelleri ve alanın temel ilkeleri hakkında bilgi edinmek gerekir. Kurs, öğrencilerin müşterileriyle etkileşim kurmanın ve ardından onları güçlendirmenin en iyi yolunu bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kursunuza buradan başlayabilir ve başarılı bir sağlıklı yaşam koçu olma yoluna gidebilirsiniz.

Kariyer Konumunuzu Seçin



Bir sağlıklı yaşam koçu olarak çalışabileceğiniz çok sayıda yer olduğunu da biliyor muydunuz? Sağlık koçları açık bir şekilde spor salonlarında ve sağlık merkezlerinde bulunabilir, ancak diğer çalışma yerleri arasında okullar, fitness merkezleri, şirketler, hastaneler ve doktor muayenehaneleri olabilir. İsterseniz, kendi işinizi kurabilir ve böylece kariyerinizin yönünü kontrol edebilirsiniz.

Başkalarına Yardım Etme Fikrini Seviyorsunuz



Birinin hayatında olumlu bir etki yaratıyormuşsunuz gibi hissettirecek birçok iş var ve bir sağlık koçu da onlardan birisi. Dünyada bir fark yarattığınızı hissettiren bir işi seçmek isteyen biriyseniz, bu harika bir yol olabilir.

Sakinleştirici bir mevcudiyete sahip olmak ve onlara yardım etmek için orada olduğunuzu açıkça belirtmek, yalnızca süreci müşteriler üzerinde daha yumuşak hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda bir fark yarattığınızı bilerek içinizi tamamen sıcak hissetmenizi sağlar.

Bir koç olarak, pozitif kalmak, odaklanmak ve müşterilerin asla hedeflerinden vazgeçmesine izin vermemek de size kalacaktır. Bunu söylemek yapmaktan daha kolay olabilir, bu yüzden işe girerken bu gerçeği kabul etmek önemlidir. Sağlıklı yaşam koçu olma konusunda elinizden gelen her şeyi öğrenmek, geleceğiniz hakkında eğitimli ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.