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Güzellik Reçeteleri

Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilde Sahip Olmanın 5 Adımı

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Sağlıklı ve Işıltılı Bir Cilde Sahip Olmanın 5 Adımı
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"Günümüz modern şehir yaşantısında cildimize yaptırdığımız uygulamalar kadar ona nasıl baktığımız ve koruduğumuz da oldukça önem taşıyor. Dermatolog Dr. Deniz Yavuz, özellikle sonbahara geçiş mevsiminde sağlıklı ve temiz cilt için yapılması gerekenleri anlatıyor."

Gerçekleştirmiş olduğunuz temizleme işlemini, mutlaka güneş koruyuculu bir C vitamini serumu ile desteklemek gerekiyor. Bu işlemin ardından en az 30 ya da 40 faktörlü güneş koruyucu kremler kullanarak, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumalısınız. Bu işlemi özellikle içinde bulunduğunuz bu sıcaklarda 2-3 saatte bir, kış aylarında ise 3-4 saatte olacak şekilde tekrarlamayı ihmal etmeyin.

Cilde Nem Desteği Vermek Önemli

Özellikle akşamları cilt yapınıza uygun olan bir anti- aging içerikli A vitaminli serum vazgeçilmeziniz olması gerekir. Böylelikle cilde ihtiyacı olan nem desteği verilmiş ve günün yorgunluğundan arınması sağlanmış oluyor.

Tüm rutin bakımların yanı sıra cildin gereksinimi olan vitaminler ve serumlar da düzenli olarak kullanılması gerekir. Özellikle Resverastol, Niasinamid, E vitamini, hyalüronik asitli serumlar ve haftada 1 ya da 2 kez AHA ve BHA gibi peelingle yapılan cilt bakımları da sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın ipuçları arasındadır.

Günde en az 2- 3litre su içmeyi ve sağlıklı beslenmeyi de ihmal etmeyin...

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