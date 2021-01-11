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İyi Yaşam
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Sağlıklı ve Düzenli Uykunun Vücut Sağlığına Etkileri

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Sağlıklı ve Düzenli Uykunun Vücut Sağlığına Etkileri
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"Sağlıklı bir yaşam için, uykunun yatağa girdikten sonra bölünmemesinin önemli olduğunu belirten Fizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı ve düzenli uykunun, vücut sağlığına önemli etkileri olduğunu söyledi."

Yapılan araştırmalara göre toplumun yüzde 8'i, 5 saatten az uyuyor bunlara kısa uyuyanlar diyoruz. Bir de 10 saatten az uyduğunda bir takım sorunlar yaşayan uzun uyuyucular var. Bunlarda toplumun yüzde 2'sini oluşturuyor.

Bu genetik olarak belirlenen bir şey olduğu için uyku süremizin kendi elimizle arıttırılması gibi bir şey söz konusu değil. Biyolojik olarak hangi uyku süresine ihtiyacımız varsa o sürede uykuyu almamız gerekiyor.

"Birey yattıktan sonra uykusunu bir bütün halinde uyumalı"

Derin uykudan yaklaşık 100 dakika sonra REM dediğimiz rüyalarla ilişkili olan ilk döneme giriyoruz. Bu süreç birkaç dakika sürer. Ardından tekrar derin uykuya dalıyoruz. Yine belli bir süre sonra ikinci REM dönemine giriyoruz. Bu dönem ilk döneme göre biraz daha uzundur. Daha sonra derin uykular azalıyor ve REM'lerin süresi uzuyor.

Gece ilk yattığımız zaman beyin ilk önce kendisini dinlendirmeye yarayan derin uykusunu uyuyor sonra da bir takım işlemler yaptığı, beynin uyanıklık kadar aktif çalıştığı REM uykusunu gerçekleştiriyor. Uykunun her süreci farklı evrelerden oluşuyor. Erişkin bir birey yattıktan sonra uykusunu bir bütün halinde uyumalı. Parçalamaması gerekiyor. Bir tane 6 saatlik uykuyla iki tane 3'er saatlik uyku birbirine eş değer değildir. Çünkü siz 3 ya da 4 saat uyuyup uyandığınız zaman, araya bir uyanıklık aldığınız zaman, sonra tekrar yatınca uyku sürecini başa sarıyorsunuz.

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