Sağlıklı saçlar için 10 etkili ipucu

1- Saçınızı koruyun

Aşırı güneş, ısı, kirlilik gibi etkenlere maruz kalma halihazırda var olan saç sorunlarını daha da kötü hale getirir. Bunlar kir birikmesine, saçların ve saç derisinin kurumasına, saç derisindeki enfeksiyonlara duyarlılığın artmasına neden olabilir. Saçınızı bir şemsiye veya şapka ile koruma altına alın.



2- Islakken nazik olun

Islak saçlar çok kırılgandır. Saçlarınızı şampuan ile yıkarken çok sert olmayın; kırılma orada başlar. Ayrıca duştan hemen sonra taramaktan kaçının. Bu saçınızın daha kolay kopmasına sebep olur.



3- Düzenli saç kremi kullanın

Her yıkamadan sonra nemlendirici saç kremi kullanın. Saçınız kolayca elektrikleniyor ve kabarıyorsa sebebi krem kullanmıyor olmanız olabilir. Saç kremleri nemi saç uçlarına hapsetmek için formüle edilmiştir, kafa derisi için değildir. Saç derinizden yaklaşık 2 parmak aşağıdan itibaren kremle bakım yapmaya başlayın. Kremi saç derinize sürmek yağlanmaya sebep olur.

4- Aşırı ısıya maruz bırakmayın

Isı, saçtaki nemi emer ve saçınızı daha kuru bir hale getirir. Aşırı kullanıldığında, saçınızı yakabilir. Maşa, düzleştirici gibi saç şekillendiricileri yalnızca gerekirse kullanın ve öncesinde saç koruyucu uygulamayı unutmayın!

5- Sıkı saç tokaları saça zarar verir



Süper sıkı saç tokaları kullanmaktan kaçının. Sıkı saç bağları saçınızı gergin şekilde geri çeker ve bu da sürtünmeyi artırır. Sonuç ise; kırılan saçlar...

6- Saten yastık kılıfı kullanın



Saten yastık örtüleri üzerinde uyumanın sürtünmeden dolayı oluşan saç kırılmasını azalttığı bilinmektedir. Pamuk ve diğer malzemelerin dokusu oldukça pürüzlüdür. Bundan dolayı saçlarınızda daha fazla sürtünmeye neden olurlar.

7- Dikkatli kurutun



Saçlarınızı kuruturken ellerinizle karıştırmayın. Saçınızı daha hızlı kurutuyor olabilirsiniz, ancak kırılan ve düşen saç miktarı da ikiye katlanır.

8- Tersten taramayın



Her ne kadar hacimli gözükmesi için bu yöntemi uyguluyor olsanız da, saçı tersten taramak saçınızın yapısını bozar.

9- Sıcak su ile yıkamayın



Sıcak su saçlarınızı en az düzleştirici, maşa gibi şekillendiriciler kadar kötü etkiliyor. Buz gibi olmasına gerek yok; suyu oda sıcaklığında kullanabilirsiniz.

10- Sağlıklı beslenin

Sağlıklı bir vücut saçınıza da yansır. Ne kadar sağlıklı olursanız saçınız o kadar iyi görünür. Eğer gerçekten iyi ve sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız doğru beslenmeniz şarttır. Vitamin, demir ve protein gibi bazı besinler saç büyümeniz ve sağlığınız için çok önemlidir.