Sağlıklı Olan Hangisi: Çikolata mı Kakao mu?

Çikolatanın adını duyduğumuzda bile bir çoğumuzun ağzı sulanıyor. Mutlu olduğumuzda mutsuz olduğumuzda, yalnızken, arkadaşlarımızla iken, çocukken, büyüdüğümüzde, kadın veya erkek, kahvenin yanında kısacası her durumda ve her yaşta birçoğumuzun vazgeçmediği bir zevk. Bu kadar popüler olması beraberinde hakkında da birçok dedikoduyu getiriyor. "Çok sağlıklı mutlaka yenmeli" diyenler de var, "hayır kesinlikle zararlı kendinizi kandırmayın" diyenler de. Kimi çalışmalar özellikle kalp sağlığı için faydalı diyor, kimi çalışmalar kolesterolünüzü artırabilir diyor.

Peki aslında çikolata nedir?

Çikolatanın asıl sırrı kavruluş ve mayalanmış ‘tanrıların meyvesi ‘olarak adlandırılan sihirli çekirdek yani kakaodur. Araştırmalara göre, ilk kez Aztekler tarafından ekilmiş. Yediğimiz çikolata ise kakao, süt, şeker, yağdan oluşmaktadır. İçerisinde kullanılan süt miktarı kültüre göre değişmektedir. Anglosakson ülkeler sıklıkla daha fazla sütlü çikolatalar tercih ediyorlarken, dünya genelinde bitter çikolata tüketimi gün gittikçe artmaktadır.

Dünyada en fazla çikolata tüketen ülkelerin İsviçre ve İrlanda olduğu bildirilmiştir. Türkiye ise bu ülkeleri takiben 3. sırada yer almaktadır.

Peki çikolatanın aslında kakaonun bize yararı var mı?

Kakaonun bizim için en yararlı kısmı içerisinde bulunan flavanoidlerdir. Bu maddeler antiinflamatuar, antioksidan ve antimikrobik etkilere sahiptirler. Doğada bu içeriğe en yüksek miktarda sahip bitkidir. Ayrıca içeriğindeki tannik asit sayesinde mikropları öldürebiliyor hem de tükürüğümüzdeki asiti dengelemede yarar sağlayabiliyor.

Peki yediğimiz her çikolata bu kadar yararlı mı?

Tabii ki hayır! Çikolata içerik olarak kakaonun dışında süt, yağ ve şeker içeriyor. Şekerin ne kadar zararlı olduğunu artık tartışmamıza gerek yok. Çikolatadan yani kakaodan bahsedilen fayları sağlayabilmemiz için en az %70 kakao içeriğine sahip bitter çikolataları tercih etmemiz gerekiyor.

Peki çikolatayı bizim için vazgeçilmez kılan nedir? Çikolata niçin bağlılık yaratmaktadır?

Bu sorunun cevabı son dönemlerde duymaya alışık olduğumuz bağırsak bakterileri bağırsağımızda yaşayan iyi bakteriler (probiyotikler). Çikolata sonrasında hissettiğimiz mutluluk hissi için gerekli nörotratransmitter maddeleri sadece bağırsağımızda bulunan bakterilerin kakao tüketimi sonrası üretebileceği belirlendi.

Ayrıca çikolata tüketimi sonrasında sağlığımıza yararlı birçok yan ürün de üretmeye devam ettikleri bildirildi. Hatta düzenli bitter çikolata tüketen insanların ara sıra tüketenlere oranla daha sağlıklı bir vücutları ve mikropları olduğu da bilgiler arasında.

Kısacası ez az %70 kakao içeren bitter çikolata tüketilmek sadece damağımızı değil vücudumuzu da mutlu ediyor.