Sağlıklı Kilo Nasıl Verilir? Karın Bölgesi Nasıl İnceltilir?

Spora başlamak isteyenlerin merak ettiği soruları yanıtlayan Spor Hocası Osman Çelik, düzenli spor yapan kişilerin 6 ayda çevresi tarafından dikkat çekecek bir görünüme sahip olabileceğini söyledi.

Çelik ayrıca açıklamalarında, kalp sağlığı, tansiyon vb. hastalıklar için kardiyovasküler aktiviteler yapılması gerektiğini söylüyor.

İşte merak edilen sorular ve cevapları...

Ne kadar sürede gelişebilirim?

Bu soruya kesin ve net bir cevap verilemez. Çünkü gelişim sürecini etkileyen birçok serbest değişken vardır. Genetik, beslenme, hayat tarzı, antrenman disiplini ve antrenman kalitesi bunlara benzer birçok etken bu süreyi değiştirebilir. Ancak düzenli ve disiplinli bir çalışmada değişimler 2-3 ay içerisinde gözlemlenebilecek, 6 ayda çevrenin dikkatini çekecek hale gelecektir.

Kilo vermek isteyenler ağırlık çalışmalı mı?

Öncelikle, kalp sağlığı için kardiyovasküler aktiviteler yapmamız önerilir. Çünkü kardiyovasküler egzersiz, tansiyonu dengeler, kolestrolü ve kan şekerini düşürür. Kilo vermek ve formunuzu korumak için de kardiyovasküler çalışmalar yapmak zorunludur. Bu kardiyovasküler egzersizler ağırlık çalışmalarıyla desteklenmelidir ki, kas kaybı olmaksızın yağ yakımı gerçekleşsin, metabolizma hızı düşmesin hatta artsın deri deformasyonu olmasın ya da en aza indirgensin.

Hem yağsız hem de sıkı bir vücuda sahip olmak istiyorsak, kardiyovasküler çalışmalar ve tüm kas gruplarımızı kapsayacak şekilde ağırlık antrenmanı yapmalıyız.

Haftada kaç gün antreman yapılmalı?

Bu sorunun cevabı, hedefinize, çalışma ve yaşam kalitenize genetik avantaj ve dezavantajınıza göre değişecektir. Formda olan kuvvetli, antrenmana yatkın metabolizması hızlı bir kadın veya erkek düzenli beslenmeye ve düzenli yaşantıya ek olarak, haftada 2-3 antrenmanla formda kalabilir. Kilosu çok olan bir birey ise belki de her gün antrenman ve hareketli olmak zorunda olabilir. Vücut geliştirmek ve kas kütlenizi arttırmak için haftada 3-4 antrenman yeterli olacaktır.

Karın bölgesi nasıl inceltilir?

Karın bölgenizi veya başka bir bölgeyi doğru şekilde antrenman yaparak ve düzenli şekilde beslenerek inceltebilirsiniz. Aç kalarak veya antrenman yapmadan istediğiniz sonuçlara ulaşmanız oldukça zor olacaktır. Şu genel prensipleri unutmayınız, aç kalmadan, mümkün olduğu kadar kaçamaklardan uzak (fast food vb), sağlıklı şekilde beslenmek, düzenli ve doğru antrenman, yaşantınıza ve uyku düzeninize dikkat etmek ve bu süreci devamlı hale getirmek gerekecektir.