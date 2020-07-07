Sağlıklı Kilo Alma Yöntemleri

İdeal kilonuzun altında olduğunuzu nasıl anlayacaksınız?

Elbette her şeyden önce “Acaba ben olması gerekenden daha mı zayıfım” sorusuna sağlıklı bir yanıt verilmesi gerekiyor. Bunun için de mutlaka beden kütle indeksinizi mutlaka bilmelisiniz.

Beden kütle endeksi oranınız eğer 18,5’in altındaysa sizi zayıf olarak tanımlayabiliriz. Peki hangi semptomların ardından mutlaka bu orana baktırmalısınız? Bağışıklık sisteminizde bozulma, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü, aşırı üşüme gibi problemleriniz bulunuyorsa mutlaka BKİ oranınızı tespit ettirmeli ve sonrasında harekete geçmelisiniz.

Peki kilo almak için nelere dikkat etmelisiniz?

Her şeyden önce sabır gelir. Mutlaka ama mutlaka sabırlı olmalı ve kilo almak için aceleci olarak moralinizi bozmamalı, motivasyonunuzu düşürmemelisiniz. Bu süreci aşama aşama gerçekleştirmek ve sağlıklı bir şekilde sürdürmek en kritik noktalardan biridir. Tüketilmesi ve uzak durulması gereken gıdaları anlatmadan önce bir diğer bilinmesi gereken genel kaide ise vücudunuzun günlük yaktığı kaloriden daha fazla kalori tüketmek olacaktır.

İlk olarak şunu söylemeliyim ki, bilinen kanının aksine kilo almak için “paketli ürünler, hamur işi, gazlı ürünler, cips vb” ürünlerden uzak durmanızdır. Çünkü bu kategori asla sağlıklı kilo alma yöntemi değildir. Unutmayın ki; kilo almanızdan daha da önemlisi bunu doğru ve sağlıklı yollarla gerçekleştirmenizdir. Bu yolda kesinlikle atlanmaması gereken öğün kahvaltıdır. Kahvaltıda besin içeriği yüksek gıdalar tercih etmeniz gerekir. Sık sık ara öğün yapmak ve bu aralarda kuru meyve, kuruyemiş̧ ve süt gibi besinleri tüketmek de isabetli bir seçim olacaktır.

Proteini artırın ve egzersizden kaçınmayın

Gün içinde protein içeren besinleri öğünlerinize bolca eklemelisiniz. Peki bunlar hangi ürünlerdir? Özellikle kırmızı ve beyaz et, balık, yumurta, baklagiller ve tam tahıllı ürünler tercihiniz olmalıdır. Öğünlerinize taze sıkılmış̧ meyve suları ve smoothie gibi enerji miktarı yüksek içeceklerin eşlik etmesi de sağlıklı kilo alımı için doğru seçim olacaktır.

Ana öğünde ise size tokluk hissi yaratarak az yemenize neden olacak su, çorba, salata gibi besinleri en son tüketmelisiniz. Omega-3 alımını desteklemek için haftada en az iki defa mutlaka balık tüketmeli, öğünlerinizi de günde az üç̧ ana öğün ve altı ara öğün olarak düzenlemelisiniz. Ara öğünlerden birini gece uyumadan önce seçmeniz de kilo alımı için yardımcı olacaktır.

Son olarak egzersiz yapmanın kilo alımınıza engel olacağı düşüncesinden uzaklaşın. Çünkü spor veya yürüyüş yapmak kilo vermek için değil sağlıklı olmak için yapılır. Aynı zamanda iştahınızın açılarak sizin acıkmanızı sağlayan bu hareketli yaşam kas kütlenizin artmasına yardımcı olurken, tamamı yağ şeklinde olan kilo alımına da engel olacaktır.

Diyetisyen Mehtap Yakut



