Sağlıklı Cildin Bir Numarası Var: 5.5

Sağlıklı cilt parlak, pürüzsüz, nemli ve ton farklılıkları olmayan cilt olarak tanımlanıyor. Cildin bu sağlıklı yapısını korumasını ise derimizin üzerinde bulunan asit manto sağlıyor. Asit mantosunun içeriğinde derimizin ürettiği sebum salgısı denilen yağ salgısı ve ter bulunuyor. Cildin pH değerinin bu sayede 5.5 oluyor. Yani sağlıklı cildin bir numarası var. O da pH 5.5! Cildin pH değeri denildiğinde kastedilen derimizin ne kadar asidik veya alkali olduğudur. Bu değer asidik bir değerdir, sağlıklı bir cilt hafif asidiktir.

Cildin pH dengesinin bozulmasının ciltte kuruma, kırışıklıklarda artış, egzema oluşumu, sivilcelenme gibi sorunlara neden oluyor. Ayrıca pH değerindeki bozulmalar enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor ve cildin güneş gibi dış etkenlere karşı da hassasiyetini artırıyor. Bu nedenle dermatologlar hem cilt temizliğinde hem de sonrasında kullanılan nemlendirici kremlerin pH 5.5’i sağlayacak ürünler olmasını öneriyor.

Sağlıklı bir cildin numarası olduğunu unutmayın

Bugünlerde cildimizin sıkça temas ettiği sabun 11 pH değeri, kolonya ise 2.5 pH değeriyle cildin koruyucu tabakasına zarar verebiliyor. Cilt dengesini koruyabilmek için cildi her gün pH 5.5 değerinde bir temizleyiciyle yıkamak ve arkasından da dermatologun önerdiği, cilt yapısına uygun bir nemlendirici kullanmak gerekiyor.

Yıkama cildin asit mantosunun kendini yenilemesi ve gözeneklerin açılarak temizlenmesi için gerekli. Ancak bunu yaparken gereğinden fazla yıkamak, yıkarken aşırı ovalamak ve fazlaca soyucu peelingler kullanmak da cilt pH’mızı bozarak daha asidik hale gelmesine neden olur. Sabun gibi temizleyiciler, cildimizdeki nem ve yağ dengesini bozarak pH’nı daha alkali yapar. pH dengesi bozulan ciltte kolajen yapımı azalarak kırışıklıklar artar ve cildin sıkılığı ve canlılığı azalır.

Bu nedenle sağlıklı cildin bir numarası olduğunu unutmamalı, dermokozmetik ürün seçerken ürünün üzerinde ‘pH 5.5 ile uyumludur’ ibaresini aramalıyız. Cildin ideal pH numarasını koruyan ürünler cildinizi derinlemesine temizlerken zararlı dış etkenlere karşı direncini de artırır. Ayrıca nem kaybını önleyerek kuruluk, tahriş, egzama gibi problemlere de neden olmaz.