Sağlıklı Bir Öğün Tabağı Nasıl Olmalı?

Vücudun gereksinimi olan besin öğelerini her öğün dört ana besin grubundan (süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kurubaklagiller, sebze ve meyveler ve tahıllar) önerilen düzeyde tüketmek ve besin ögesi kayıplarını önleyecek ilkeler doğrultusunda hazırlamak, pişirmek ve saklamak gerekiyor.

Sağlıklı beslenme; vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda almak ve tabaklarımızı sağlıklı beslenmede en temel yaklaşım olan besin çeşitliliğine dayalı olarak düzenlemek anlamına geliyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite, yaşam kalitesini artıran en önemli etmenler arasında sayılıyor.

Sağlıklı Yemek Tabağı Oluşturun

Sağlıklı yemek tabağının; besin çeşitliliğine dayalı olarak düzenlenmesi gerekir. Tabakta saatin işleyiş yönünde sırasıyla; yoğurt, ayran, peynir gibi süt ve ürünlerinin, et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller (mercimek, kurufasulye, nohut v.b.) gibi protein kaynaklarının, ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerin, taze sebzeler ve meyvelerin, ekmek, bulgur, pirinç, makarna gibi tahılların yer alması gerekiyor.

Sağlıklı beslenmede hedefin her öğünde, tabakta yer alan her besin grubundan bir tanesinin seçilerek tüketilmesi gerekiyor, tabağın yanında günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması ve aktif yaşamın desteklenmesi de sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olarak önem taşıyor.

Günlük Beslenmede Yağı İhmal Etmeyin

Hiç şüphesiz yağlar, sağlıklı beslenme için gerekli bir besin ögesi ve önerilen düzeylerde tüketildiğinde de vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlar. Yağsız bir öğün sağlık açısından doğru değildir. Yağlar, hücre membranın temel yapı taşlarını oluştururlar. Özellikle de elzem yağ asitleri büyüme, doku onarımı ve diğer vücut işlevlerinden sorumlu çeşitli bileşiklerin sentezinde yer alırlar. Sağlıklı yaşam için son derece önemli vitaminler (A, D, E, K) vücuda yağ ile alınır. Bu nedenle günlük beslenmede mutlaka yeterli miktarda yağ olmalıdır.

Bu oranın yağ türleri arasındaki dağılımı bir birim katı yağ, bir birim herhangi bir bitkisel sıvı yağ ve bir buçuk veya iki birim zeytinyağı olur. Kan kolesterol düzeyinin yüksek olması kalp-damar hastalıkları için risk oluşturur. Bitkisel kökenli hiçbir üründe kolesterol yoktur. Yumuşak margarinler de bitkisel yağlardan yapıldıkları için kolesterol içermez. Bir gram yağ 9 kkal enerji sağlar. Ancak margarinlerin içerdikleri yağ oranı diğer yağlara göre daha düşüktür. Örneğin genellikle kağıt margarin %70, kase margarin %60 oranında yağ içerir. Bu nedenle de 1 gram paket margarin 6.3, kase margarin ise 5.4 kilo kalori enerji verir ve trans yağ içermezler.