Sağlıklı Bir Cilt İçin Ne Yemeli ve Nelerden Kaçınılmalı? 

Daha iyi bir cilde kavuşmak ancak doğru vitaminler, antioksidanlar ve iyi bir diyetle mümkün olabilir. Yediklerinize dikkat etmediğinizde ise hiçbir yüz kremi, temizleyici veya eksfoliye tek başına bir anlam ifade etmez. İşte daha sağlıklı ve canlı bir cilde giden yolda size yardımcı olacak bazı öneriler…

Kaçınılması gereken gıdalar

İşlenmiş gıdalar, sağlıklı cildin en büyük düşmanlarından biridir. Aynı şey, MSG (mono sodyum glutamat) gibi katkı maddeleri için de geçerli. Kanserojen madde içermemelerine rağmen, bu maddelerin vücudunuzda hala bazı istenmeyen etkileri olabilir ve akne ve egzama oluşumlarından kaçınmaya çalışıyorsanız çok sık tüketmemeye özen gösterin.

Ayrıca çok fazla kırmızı et tüketiminden de kaçınmalısınız. Kırmızı et, genellikle çok fazla kolesterol ve doymuş yağ içerir, bu da vücudunuzda iltihaplanmaya yol açarak kolajen üretiminde azalmaya neden olabilir. Sağlıklı ve ışıltılı bir cildi korumak istiyorsanız doğru kolajen seviyeleri hayati önem taşır.

Uzak durulması gereken diğer şeyler, alkol, şeker, tam yağlı süt ürünleri ve baklagillerdir. Tabii ki, burada makul miktarda alınan şeker veya süt çok fazla zarar vermez, ancak minimum seviyede tüketmek en iyisidir.

Yukarıda bahsedilen gıdaları aşırı tüketmeye devam etmek, cilt hücrelerinin bozulmasına neden olan kimyasal parçacıklar olan serbest radikallerin daha hızlı büyümesine neden olabilir. Bunlar yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Serbest radikallerden tamamen kaçınamazsınız, ancak cildinizi daha uzun süre genç ve taze tutmak için üretimlerini yavaşlatabilir ve etkilerini hafifletebilirsiniz.

Temel gıdalar

Sağlıklı cilt diyetinizi planlarken aklınızda bulundurmanız gereken en önemli şey, olabildiğince antioksidan açısından zengin yiyeceklere başvurmaktır. Antioksidanlar, hücrelerinize zarar veren kimyasal bir işlem olan oksidasyonu engeller veya yavaşlatır. Antioksidanlar, bu süreci azalttığı gibi, bunun sonucunda oluşan reaksiyonları da sonlandırarak daha fazla hasarı önler. C vitamini ve E vitamini en iyi, en kolay erişilebilir antioksidanlardan bazıları olarak kabul edilir. Ayrıca zeytinyağında, bazı meyve ve sebzelerde de bulunabilirler.

Uzmanlar, omega 3 yağ asitlerinin tüketiminin, cildinize uygun bakımı sağlamada inanılmaz derecede önemli olduğu söylüyor. Sadece antioksidan özellikler sergilemekle kalmazlar, aynı zamanda anti-enflamatuar etkilere de sahiptir. Bu da sivilce oluşumunu önlemek açısından harikalar yaratabilir.

Sıklıkla tüketmemiz gerekenler

Çilek, böğürtlen ve yaban mersini tüm yiyecekler arasında en yüksek antioksidan kapasitesine sahip olarak kabul edilir. Cildiniz için harika olmasının yanı sıra, son derece lezzetlidirler, yani çikolatalar veya jelibonlar gibi sağlıksız, şekerli atıştırmalıkların yerine çilek kullanarak onları rejiminize kolayca dahil edebilirsiniz.

Ayrıca, az yağlı süt ürünlerinin tüketimini artırmak aslında cildiniz için iyi olabilir! Bunun nedeni, cilt hücrelerinizin sağlığı için çok önemli bir bileşik olan çok miktarda A vitamini içermeleridir. En iyi kaynağı havuç olsa da bazı insanların vücutlarında beta karoteni A vitaminine dönüştürme sorunu vardır. Az yağlı süt bunun için harika bir alternatiftir.

Somon, yiyebileceğiniz en lezzetli balıklardan biridir. Aynı zamanda omega 3 yağ asitleri bakımından da yüksektir, bu da onu diyetinizin önemli bir parçası haline getirir. Aynı şey beyne de fayda sağlayan ceviz için de geçerli. Ceviz, gün içinde tüketebileceğiniz en sağlı atıştırmalıklar arasında yer alıyor.

Cildinize daha iyi bakmak istiyorsanız, beyaz ekmek yerine tam buğday unuyla yapılmış ekmek yemelisiniz. Daha sağlıklı olmasının yanı sıra, tam tahıllı yiyecekler ayrıca, oksidasyonu engelleyen bir mineral olan bol miktarda selenyum içerir.

Tıpkı tam tahıllı ekmek gibi hindi ve ton balığı da selenyum açısından zengindir. Hindiyi tavuk yerine kullanarak diyetinize kolayca dahil edebilirsiniz. Ton balığı ise, salatalara veya sandviçlere harika bir katkı sağlar ve bazı lezzetli sıcak yemeklerin ana malzemesidir!

Bol bol su için

Doğru yiyecekleri seçmenin yanı sıra bol su içmeyi de ihmal etmemeniz gerekir, çünkü hidrasyon cilt sağlığını korumada önemli bir faktördür. Sıcak bir şeyler tüketmek istediğinizde ise yeşil çayı tercih edebilirsiniz. Yeşil çay, mükemmel antioksidan özelliklere sahiptir.