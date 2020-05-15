Sağlıklı Bir Cilt İçin Nasıl Beslenmeliyiz?
"İnsanların cildi sağlıklı olup olmadığına dair önemli ipuçları verebilir. Sağlıklı bir insanın cildi de sağlıklıdır.Sağlıklı bir cildin de temelinde elbetteki doğru beslenme yatmaktadır. Diyetisyen Gülçin Işık sağlıklı bir cilt için nasıl beslenilmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı."
Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?İnsanların cildi sağlıklı olup olmadığına dair önemli ipuçları verebilir. Sağlıklı bir insanın cildi de sağlıklıdır.Sağlıklı bir cildin de temelinde elbetteki doğru beslenme yatmaktadır. Diyetisyen Gülçin Işık sağlıklı bir cilt için nasıl beslenilmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.