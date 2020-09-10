Sağlığa Zarar Veren 5 Moda Alışkanlığı!

Skinny pantolonlar

Skinny pantolonlar son yılların en popüler parçalarından. Hemen hepimizin dolabının vazgeçilmezlerinden olan skinny pantolonları maalesef sağlığımız için pek de iyi bir tercih değil. Vücudu saran dar yapısı ile dikkat çeken skinny pantolonlar, kalça, basen ve bacakları sıkıyor, damarları sıkıştırıyor ve kan dolaşımını yavaşlatıyor. Bu pantolonları sıklıkla giyildiğinde ise selülit ve varise neden oluyor. Yüksel bel skinny pantolonlar da karın ve mide bölgesini sıkıştırdığı için uzun vadede sindirim sorunlarına yol açıyor.

Sentetik çamaşırlar

Sentetik kumaşlar genel olarak önerilmiyor. Bu kumaşlar özellikle iç çamaşırlarında kullanıldığında sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ter emme özelliğine sahip olmayan sentetik kumaşlar, hassas bölgelerde hijyenik olmayan bir ortamın oluşmasına neden oluyor. Özellikle kadınlarda mantar gibi enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Öyle ki Rusya'da 2014 Temmuz'da sağlıksız olduğu gerekçesi ile sentetik çamaşırlar yasaklanmıştı! Siz siz olun kaliteli pamuktan üretilmiş çamaşırlardan şaşmayın. Dantelli modelleri ise günlük hayatınızda, uzun süreli kullanmayın.

Sivri burunlar

Ayakkabı seçimi sağlık için en hassas konulardan biridir. Vücudumuzun tüm yükünü taşıyan ayaklarımızı rahat ettirmek, doğru ayakkabıyı seçmek ise hiç de kolay değildir. Ayakkabı seçerken en dikkat edilmesi gereken nokta; ayak sağlığının estetik kaygısından daha önemli olduğudur. Özellikle kadınların sıklıkla tercih ettiği sivri burun stilettolar muhteşem ayakkabılar olsa da ayak şeklini bozuyor. Parmakları sıkıştırdığı için sıklıkla kullanıldığında 'hallux valgus' adı verilen baş parmakta kemik çıkıntısına neden oluyor.

Yanlış beden sütyenler

Bu madde kadınların sıklıkla yaptığı bir hata. Uzmanlar tüm dünyada kadınların birçoğunun hâlâ doğru sütyen bedenini bilmediğini söylüyor. Göğüs yapısına uygun olmayan modelde ve yanlış bedende kullanılan sütyenler, göğüslerin formunu bozuyor, göğüslerde sarkmaya, sırtta ve boyunda ağrıya sebep oluyor. Sütyen bedeninizi bilmiyorsanız bir satış uzmanından yardım almalı, göğüslerinize tam uyan model ve bedeni tercih etmelisiniz.

Orijinal olmayan gözlükler

Sahte güneş gözlüklerinin gözlerinize verdiği zarar bilseniz asla ama asla kullanmazsınız! Uzmanlar "Güneşin altında hiç gözlük kullanmamak sahte gözlük kullanmaktan daha iyidir" diyor. Sahte camlı güneş gözlükleri sarı nokta hastalığı ve katarakta neden oluyor. Güneş gözlüğü alırken camlarının UV ışınlarından koruduğundan emin olun.