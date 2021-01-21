Saftirik Serisi Filmleri - Saftirik Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Serinin ilk filmini Perili Köşk ve Percy Jackson: Canavarlar Denizi gibi fantastik filmlerle tanıdığımız Thor Freudenthal çekti. Diğer üç filmin yönetmen koltuğunda ise David Bowers oturuyor. Jeff Kinney'in çok satan çocuk romanında beyaz perdeye uyarlanan filmin müziklerini ise İngiliz besteci Ed Sheeran yaptı.

Saftirik Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Saftirik Greg'in Günlüğü

2- Saftirik: İşte Şimdi Yandık

3- Saftirik Greg'in Günlüğü Rodrick Kuralları

4- Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!

Saftirik Serisi İzleme Sırası

4 filmden oluşa seri şu sıra ile izlemelidir.

1- Diary of a Wimpy Kid

2- Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules

3- Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

4- Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul

Saftirik Konusu:

1- Diary of a Wimpy Kid:

Greg Heffley, ailesiyle ve yaşıtlarıyla iletişim kurmakta güçlük çeken sıra dışı bir çocuktur. Üstelik herkesten üstün olduğunu düşünen Greg ortaokula başladığı yıl kararını verir. Yaşıtlarından ve çevresindeki herkesten farklı olduğunu kanıtlamak için birçok plan yapar. Amacı popüler olmak ve can sıkıcı insanlardan ibaret olan bu şehirden kurtulmaktır.

Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmez. Tüm planları başarısız olunca hayalleri de bir bir yıkılır. Bunun üzerine günlük tutmaya başlar.

2- Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules:

Serinin ikinci filminde yaz tatilinden umduğunu bulamamış bir şekilde dönen Greg'i izliyoruz. Greg, büyük umutlarla girdiği yaz tatilinin bitimine bir hafta kala eve döner. Yine istediği hiçbir şey olmamış, hayalleri suya düşmüştür. Bir an önce bu yazı unutmak ister. Fakat ağabeyi ona kabus gibi geçen tatilini hatırlatmaya kararlıdır.

3- Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Bütün yıl boyunca beklenen yaz tatili gelmiştir. Greg, bu yazın bambaşka bir yaz olacağına dair kendine sözler verse de tatilin daha ilk haftasında sıkılmaya başlar. Eğlenmek için denemediği şey kalmaz ve sonunda kendini büyük bir maceranın içinde bulur.

4- Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul

Greg, büyükannesinin 90. yaş gününe gitmek için ailesinden izin ister. Amacı ise büyükannesinin yaşadığı kasabada gerçekleşen bilgisayar oyunları fuarına katılmaktır. Başta her şey yolunda gitse de şanssızlık Greg'in peşini bırakmayacaktır.

Serisinin 4. ve son filminde macera ve komedi iç içe geçiyor. Özellikle çocuk oyuncuların sergilediği performansla büyük beğeni topladığı yapım Türkiye'deki sinemalarda ''Bende Bu Şans Varken'' ismiyle gösterime girdi.

Saftirik Vizyon Tarihi:

1- Diary of a Wimpy Kid - 10 Eylül 2010

2- Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules - 17 Mart 2011

3- Diary of a Wimpy Kid: Dog Days: 3 Ağustos 2012

4- Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul

Saftirik Oyuncuları:

Zachay Gordon

Devon Bostic

Rachel Harris

Robert Capron

Steve Bostick

Devon Zahn

Owen Fielding

Peyton List

Laine MacNeil

Karan Brar

John Shaw

Terry Rothery

Serge Houde

Alice Silverston

Tom Everett Scott

Owen Asztalos

Charlie Wright

Jason Drucker

Mira Silverman

Chris Coppola

Kurt Yue

Beth Keener