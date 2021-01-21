Saftirik Serisi Filmleri - Saftirik Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Orijinal adı Diary of a Wimpy Kid olan Saftirik serisinin ilk filmi 2010 yılında gösterime girdi. Greg Heffley adlı bir çocuğun günlüklerinden oluşan yapım Absürt - Mizah türünün en başarılı örneklerinden biri. 4 filmden oluşan serinin baş rollerini Zachary Gordon ve Robert Capron paylaşıyor. Sinemaseverler için Saftirik serisi filmlerinin isimlerini, izleme sırasını, vizyon tarihlerini ve oyuncularını derledik."
Serinin ilk filmini Perili Köşk ve Percy Jackson: Canavarlar Denizi gibi fantastik filmlerle tanıdığımız Thor Freudenthal çekti. Diğer üç filmin yönetmen koltuğunda ise David Bowers oturuyor. Jeff Kinney'in çok satan çocuk romanında beyaz perdeye uyarlanan filmin müziklerini ise İngiliz besteci Ed Sheeran yaptı.
Saftirik Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Saftirik Greg'in Günlüğü
2- Saftirik: İşte Şimdi Yandık
3- Saftirik Greg'in Günlüğü Rodrick Kuralları
4- Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!
Saftirik Serisi İzleme Sırası
4 filmden oluşa seri şu sıra ile izlemelidir.
1- Diary of a Wimpy Kid
2- Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules
3- Diary of a Wimpy Kid: Dog Days
4- Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
Saftirik Konusu:
1- Diary of a Wimpy Kid:
Greg Heffley, ailesiyle ve yaşıtlarıyla iletişim kurmakta güçlük çeken sıra dışı bir çocuktur. Üstelik herkesten üstün olduğunu düşünen Greg ortaokula başladığı yıl kararını verir. Yaşıtlarından ve çevresindeki herkesten farklı olduğunu kanıtlamak için birçok plan yapar. Amacı popüler olmak ve can sıkıcı insanlardan ibaret olan bu şehirden kurtulmaktır.
Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmez. Tüm planları başarısız olunca hayalleri de bir bir yıkılır. Bunun üzerine günlük tutmaya başlar.
2- Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules:
Serinin ikinci filminde yaz tatilinden umduğunu bulamamış bir şekilde dönen Greg'i izliyoruz. Greg, büyük umutlarla girdiği yaz tatilinin bitimine bir hafta kala eve döner. Yine istediği hiçbir şey olmamış, hayalleri suya düşmüştür. Bir an önce bu yazı unutmak ister. Fakat ağabeyi ona kabus gibi geçen tatilini hatırlatmaya kararlıdır.
3- Diary of a Wimpy Kid: Dog Days
Bütün yıl boyunca beklenen yaz tatili gelmiştir. Greg, bu yazın bambaşka bir yaz olacağına dair kendine sözler verse de tatilin daha ilk haftasında sıkılmaya başlar. Eğlenmek için denemediği şey kalmaz ve sonunda kendini büyük bir maceranın içinde bulur.
4- Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
Greg, büyükannesinin 90. yaş gününe gitmek için ailesinden izin ister. Amacı ise büyükannesinin yaşadığı kasabada gerçekleşen bilgisayar oyunları fuarına katılmaktır. Başta her şey yolunda gitse de şanssızlık Greg'in peşini bırakmayacaktır.
Serisinin 4. ve son filminde macera ve komedi iç içe geçiyor. Özellikle çocuk oyuncuların sergilediği performansla büyük beğeni topladığı yapım Türkiye'deki sinemalarda ''Bende Bu Şans Varken'' ismiyle gösterime girdi.
Saftirik Vizyon Tarihi:
1- Diary of a Wimpy Kid - 10 Eylül 2010
2- Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules - 17 Mart 2011
3- Diary of a Wimpy Kid: Dog Days: 3 Ağustos 2012
4- Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul
Saftirik Oyuncuları:
Zachay Gordon
Devon Bostic
Rachel Harris
Robert Capron
Steve Bostick
Devon Zahn
Owen Fielding
Peyton List
Laine MacNeil
Karan Brar
John Shaw
Terry Rothery
Serge Houde
Alice Silverston
Tom Everett Scott
Owen Asztalos
Charlie Wright
Jason Drucker
Mira Silverman
Chris Coppola
Kurt Yue
Beth Keener