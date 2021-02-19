Safran Nasıl Yetişir? Safran Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Safran, karasal ve ılıman iklimde yetişen değerli bir bitkidir. Renklendirici ve tat verici olarak kullanılan safran yemeklere daha çok lezzet katmaktadır.



Safran Nasıl Yetişir?



Şifa verici bir bitki olan safran soğanlı bir kültür bitkisidir. Bu bitkiden ise baharat elde edilir. Gıda boyası ve doğal tatlandırıcı bir bitki olan safran ağırlığına göre en pahalı baharatlar arasında yer almaktadır.



Oldukça değerli bir bitki olan safranın yarım kilosu 80.000 çiçekten toplanmaktadır. Bu safranlar ise kendi ağırlıklarının 100.000 katı saf suyu sarı renge boyamaktadır. Saman benzeri bir kokusu olan safran baharatının da keskin bir kokusu bulunur. Güçlü bir antioksidan olan safran karasal ve ılıman iklim bölgelerinde yetişir. Ilıman iklimi seven bu bitkiler yüksek sıcaklıklara dayanabilir.



Safran Nerede Yetişir?



Safran genel olarak karasal ve ılıman iklimlerde yetişen bir tarım ürünüdür. - 10 derece ile 35 derece arasındaki sıcaklıklarda yetişen safran bitkisi yüksek sıcaklıklara dahi dayanabilir. Yetiştirilmesi kolay olan bu bitki daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Safran diğer bitkilere oran ile daha kolay bir şekilde yetiştirilir. Bunun yanı sıra oldukça değerli olan bu bitkinin kilosu oldukça pahalıdır. Safran dünya genelinde yoğunlukla İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetişmektedir.



Safran Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Dünya genelinde sıcak ve ılıman iklimlerde yetişen safran özellikle İspanya, Fransa ve İran'da yoğun olarak yetiştirilir. Yemek, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğunlukla kullanılan safran Türkiye genelinde Safranbolu ilinde yetiştirilir. Safranbolu şehri de ismini yetiştirilen safrandan almıştır. Cilt sağlığı ve cilt temizliği açısından önemli bir kaynak olan safran potasyum açısından da oldukça zengindir.



Safran En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Güçlü bir antioksidan olan safran Türkiye genelinde en çok Safranbolu bölgesinde yetişmektedir. Ruh sağlığına da iyi gelen bu bitki ilaç sanayinde yoğun bir şekilde kullanılır. Dünya genelinde Fransa ve İtalya'da en iyi safranlar yetişmektedir. İspanya, İtalya ve İran'da yoğun miktarda safran yetişir.



Özellikle İran'da safran tüketimi de oldukça yoğundur. Türkiye genelindeki safran tüketimini ise neredeyse Safranbolu ili sağlamaktadır. Safranbolu ilinde yetiştirilen bu safranlar Türkiye genelindeki pek çok şehre de gönderilir. Safran yoğun olarak Safranbolu ilinin Davutobası, Geren ve Aşağı Güney köylerinde yetişmektedir.