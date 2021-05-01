Safran Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Safran Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Çiğdem bitkisiyle oldukça yakın bir akrabalığı olan Safran çiçeğinin anayurdunun Akdeniz ve İran olduğu tahmin edilmektedir.

Safran Çiçeği Nedir?

Safran çiçeği, süsengiller ailesinden olan ve sonbaharda çiçek açan bir bitkidir. 20–30 cm boyuna ulaşan çiğdem cinsinden olan soğanlı bir kültür bitkisi olarak varlık göstermektedir. Safran çiçeğinin yaprakları şeride benzer yapıda olup mor çiçekleri ise üç tepecikli yapıya sahiptir.

Safran Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Safran çiçeği bakımında toprak önemlidir. Bu sebeple toprak yapısına önem verilmesi gerekir. Sonbahar döneminde çiçek açtığından dolayı saksıdan çıkarılırken dikkatli olmak önemlidir. Safran çiçeğinin soğanların her mevsim bir ömrü vardır. Topraktan dikkatli çıkarılmadığı takdirde iyi bir sonuç elde edilemez.

Safran çiçeğinin bakımında doğal gübrenin önemi büyüktür. Bu sebeple bol miktarda doğal gübre kullanımı önemlidir. Safran çiçeği çok sulu toprağı sevmeyeceği gibi çok kuru olan toprağı da istemez. Safran çiçeğinin yetiştirilmesinde iyi bakım önemlidir. Safran gevşek, kumlu, taşsız ve iyi drenajlı toprakları sever. Biraz kireçli olan, tınlı ve killi topraklarda da iyi yetişen bir bitkidir. T

Safran Çiçeği Nasıl Ekilir?

Ekime hazır hale getirilen tarlada 30-45 cm sıra arası mesafeli olacak şekilde 10-12 cm derinliğinde açılmış durumda olan çizilere 10 cm sıra üstü mesafeye sahip olarak safran çiçeği soğanları dikilir. Toprağa dikilen safran çiçeği soğanlarının üstleri tamamıyla yanmış sığır gübresiyle 8-10 cm kalınlıkta olacak şekilde örtülür. Son olarak ise birkaç cm. toprakla üzeri kapatılarak ekim tamamlanır.

Safran Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Safran çiçeği tohumları kısır bir yapıda olduğundan dolayı bu bitkinin çoğaltılmasında rol almaz. Safran çiçeğinin çoğaltılması için toprak altında kalan soğanımsı kökünden faydalanılır.

Safran Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Safran çiçeğinin tohumları kısır bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bitkinin üretiminde herhangi bir etkiye sahip değildir.

Safran Çiçeği Nasıl Sulanır?

Safran çiçeği soğanları saksıya ekildikten sonra can suyu verilir. Safran çiçeğinin sulama miktarını ayarlanabilmesi için, saksı toprağının kontrolü serçe parmağı yapılır. Saksıdaki toprağa parmak sokulduğunda parmak tamamen kuru çıkarsa sulama yapılması gerekir. Ancak toprak nemli ise sulama sonraki güne bırakılır. Çünkü safran çiçeği taban suyu yüksek olan toprakları sevmez.

Evde Safran Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Safran bakmı oldukça zor olan bir bitkidir. Ancak yetişebilmesi için gerekli koşullar sağlandığında evde safran çiçeği yetiştiriciliği yapılabilir.

Safran Çiçeği Latincesi

Baharat olarak da kullanılabilen ve çok değerli bir bitki olan safran çiçeği Latince "Crocus Sativus" olarak adlandırılmaktadır.

Safran Çiçeği Özellikleri

- Safran bitkisinin hem ekimi hem de bakımı oldukça zordur.

- Doğal yaşamda kendi başına bulunmayan çok yıllık bir bitkidir.

- Ekim aşamasında büyük arazilere gereksinim duyulur.

- Soğanlı bir bitkidir.

- Bitkinin sahip olduğu her çiçeğin ucunda üçlü bir erkeklik organı bulunur.

- Bitkinin yaprakları şeritimsi bir yapıya sahiptir.

- Safran çiçeği kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar.

- Sonbaharda çiçek açan bir bitkidir.

- Doğu Akdeniz’in Crocus cartwrightianus adı verilen bitkisinin kısır bir triploid mutantı olma özelliğine sahiptir.

- Safran bitkisi mor renkte çiçek açar.

- Özellikle çiçeklenme sürecinde kuru ve güneşli havaları sever.

- Safran çiçekleri kısır olduklarından dolayı üretken tohum üretemez ve bu nedenle üremesi insana bağlı kalan bir bitkidir.

- Safran çiçeğinin soğanı yalnızca bir mevsim yaşayabilir.

Safran Çiçeği Faydaları

Safran çiçeğinin düzenli olarak tüketilmesi durumunda insan sağlığı için sağladığı önemli faydaları çoktur. Bunlar:

- İştahı açar.

- Karaciğeri temizler.

- Kanda bulunan zararlı hücreleri temizler.

- Damar tıkanıklığı riskini azaltıcı etkiye sahiptir.

- Adet sancısını keser.

- Rahmi uyarıcı etkisi olduğu için adet gecikmelerinde de kullanılmaktadır.

- Adeti düzenler.

- Cilt sağlığının korunmasında önemli faydalar sağlar.

- sinir sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

- Gribal hastalıklarda faydalıdır.

- Vücudu dinlendirici bir etkiye sahiptir.

- Kokusuyla rahatlatıcı bir his verir.

- Yatıştırıcı etkiye sahip olması bakımından depresyon psikolojik durumlarda fayda sağlar.

- Kalp kaslarını güçlendirir.

- Kalp hastalıkları riskini düşürücü bir etkiye sahiptir.

- Kan basıncının normal seviyelerde tutulmasında önemli düzeyde yardımcı bir rol üstlenir.