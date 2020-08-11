Safir Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Safir Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Safir taşı oldukça nadir taşlar içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı daha çok başta mücevherat olmak üzere aynı zamanda değişik takılar üzerinde değerlendirilir. Halk arasında gök yakut ismiyle de anılmaktadır. Her ne kadar ana rengi mavi ve lacivert olsa dahi, değişik birçok rengi üzerinden de kullanılmaktadır. Diğer renkleri içerisinde pembe ve turuncu ile sarı yer almaktadır. Ayrıca içerdiği mineraller ve enerjisi ile beraber insan sağlığı açısından psikolojik ve fizyolojik olarak önemli katkılar sağlamaktadır.

Safir Taşı Nedir?

Dünya çapında nadir bulunduğu için en değerli maden safir taşı gelmektedir. Corundum ismindeki mineralin bir çeşidi olarak bilinir. En çok da koyu renkli olanı nadir olarak bulunur ve bu yüzden oldukça değerlidir. Dirençli bir yapıya sahip olduğu için iklim şartlarına uyum sağlamış taşlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca yüksek ısıya karşı dirençli olduğu için, uzun söyle işlemlerden geçerek istenilen şekil aldırılır. Parlak ve pürüzsüz gönlümü ile beraber oldukça etkileyici bir estetiğe sahiptir.

Safir Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Bütün taşlar gibi safir taşı da doğal bir süreç içerisinde oluşmaktadır. Kristal bir yapıya sahip olan safir taşının oluşumu için yüz binlerce ve hatta milyonlarca yılın geçmesi gerekmektedir. Çok büyük oranda kayaçlar içerisinde bulunan ve çıkarılan bir taştır. Özellikle bazalt veya şist türündeki kayaçlar olduğu zaman, safir taşı bulma imkanı daha yüksek noktaya çıkar. Daha çok büyük kütleler halinde çıkarılan safir taşının anavatanı Hindistan’dır. Nadir olduğu için genelde bu ülke üzerinden çıkarılan taş olarak bilinir.

Safir Taşı Nasıl Anlaşılır?

Belli başlı bazı yöntemler üzerinden değerli taşların gerçek olup olmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin safir taşının renklerin ne olduğunu biliyorsanız, kırmak suretiyle iç ve dış kısmına bakarak aynı renkte olup olmadığı üzerinden anlayabilirsiniz. Aynı zamanda ateşe tutarak eğer boyanmışsa üzerindeki boyayı çıkarmak suretiyle safir taşı olup olmadığını da anlamanız mümkün. Ayrıca bu işin uzmanı olan bilen kişilere gitmek suretiyle taşın gerçek olup olmadığı konusunda bilgi edebilirsiniz. Özellikle ana rengi mavi ve lacivert olmasıyla beraber, diğer renkleri üzerinden konusunda tecrübe sahibi uzmanlar, safir taşının eline aldıkları zaman gerçek olup olmadığını anlayabilmektedirler.

Safir Taşı Özellikleri

Safir taşı dünyanın en nadir madenleri içerisinde yer almaktadır. Özellikle mücevher ile pırlantalar konusunda çok fazla kullanılır. Dış yüzeyi sert olan safir taşı aynı zamanda parlak bir görünüme sahiptir. Birkaç dakika süre boyunca suyun altında tutmak suretiyle, Safir taşı temizlenebilir. Pek çok değişik meditasyonda yaygın kullanılan önemli avantajları bulunan taşlardan biridir. Özellikle alın bölgesinde çakraları açmak için kullanılır. Mavi ile beraber sarı, gri ve yeşil gibi farklı renkleri bulunur.

Safir Taşı Faydaları

Özellikle mistik güçleri olduğuna inanılan Safir taşı, aynı zamanda Gök yakut taşı olarak da bilinmektedir. Sağlık açısından hem fizyolojik hem de psikolojik olarak oldukça önemli faydaları bulunduğunu dile getirmek mümkün.

- Yaydığı yüksek enerji üzerinden insanlar arasındaki bağı kuvvetlendirir.

- İnsanların birbirine karşı önemli oranda güvenmesine olanak verir.

- Çiftler arasında sadakat oluşturduğuna inanılır.

- Kalp sağlığını korur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kişinin enerjik ve zinde kalmasına olanak verir.

- Pek çok farklı böbrek hastalıklarına karşı korur.

- Öfke kontrolü sağlar ve sakinleştirir.

- Stres ve depresyonu azaltır.