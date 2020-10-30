Sadece 10 Dakikalık Masaj ile Sinir Sisteminizi Rahatlatın

MASAJIN ETKİLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARMASAJIN ETKİLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR



Konstanz Üniversitesi'nde psikoloji departmanının yürüttüğü çalışmaya katılan adaylara iki farklı masaj yöntemi uygulanarak, masajın parasempatik sinir sistemi (depolanan enerjinin korunması ve yenilenmesini sağlayan ve insanı rahatlatan) üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bir gurup katılımcıya, boyun ve baş bölgesine masaj uygulayıp, parasempatik sinir sistemindeki vagus sinirini (parasempatik sinir sisteminin bir anahtar kısmıdır ve solumayı, sindirimi ve kalp atışlarını etkiler) uyarmışlardır. İkinci uygulanan masajda ise hedef bölgeler çene ve omuzlardır. Bu masajı soft dokunuşlar ile uygulayıp, bu yumuşak dokunuşların rahatlatıcı olup olmadığını ölçmüşlerdir. Araştırmacılar, masaj uygulanırken katılımcılara fiziksel ve psikolojik durumları ile ilgili sorular sorup ayrıca monitörden kalp ritimlerini takip edip masajın parasempatik sinir sitemi üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemişlerdir.



10 DAKİKALIK RAHATLAMA YETERLİ



Araştırmalara dayanarak 10 dakikalık dinlenmenin rahatlatıcı olduğuna ayrıca 10 dakika masaj yapılan katılımcıların ise daha dinlenmiş ve stresten daha uzaklaşmış olduğuna veriler ışığında karar verilmiştir. 10 dakikalık rahatlamanın önemi vurgulayan Konstanz Üniversitesi araştırma görevlisi Maria Meier "Bu kısa kopmaların sadece zihni değil aynı zamanda vücudumuzu da rahatlattığı ve stresi uzaklaştırdığını" belirtmiştir.



MASAJ NEDEN ÖNEMLİ?



Spa'da geçireceğiniz gösterişli bir gün veya 90 dakika yaptıracağınız İsveç masajına ihtiyacınız yok. Bu çalışma illa ki böyle bir yerlere gitmeden rahatlayabileceğinizi gösteriyor. Maria Meier "Rahatlamak için profosyenel bir terapist şart değil. Bir arkadaşınızın omuzunuza nazikçe dokunması veya 10 dakika boyunca sakin bir yerde kafanızı dinlendirmeniz bile vücudunuzun psikolojik merkezini uyarıp, sizi rahatlatacaktır" diyor.



Araştırma ekibinin masajın yararları hakkında eline geçen olumlu verilerden sonra meditasyon ve nefes egzersizi yöntemleri ile ilgili çalışmalara başlayıp, benzer sonuçlar alacaklar mı diye deneylere başlamışlardır. Bu tarz egzersizlerin anksiyete ve depresyon gibi stres kaynaklı hastalıklara yararlı gelmesini ummaktayız.



Bundan sonra stresli hissettiğin zaman git ve bir şişe masaj yağını al ve stresten uzaklaş. Kendine abhyanga sesh (Ayurveda masaj yöntemi) uygula. Eğer bilmiyorsan bilen birinden destek alabilirsin. Bunların hiçbirini yapmak istemiyorsan 10 dakika boyunca sesiz, sakin bir yerde seni rahatlatacak herhangi bir şey yapabilirsin.



Unutma araştırmalar da 10 dakikanın sana yeteceğini ve seni stresten uzaklaştırıp rahatlatacağını söylüyor. Kendine 10 dakika ayır!