Saçlarınızı Deniz, Kum ve Güneşten Koruyun! İşte Püf Noktaları...

Güneş, sağlığımız için çok yararlı ancak bir yere kadar. Yanlış saatlerde güneşe çıkmak sağlık ve cilt sorunlarına neden olabileceği gibi uzun süre güneşe maruz kalmak saçlarımızı da yıpratır. Aynı şey deniz için de geçerli. Peki saçlarımızı nasıl koruyacağız?

1- Şapka kullanın

Şapka takmak, saçları doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaktan koruyan en pratik yöntemdir. Siz de saçınızı güneş ışınlarından korumak için şapka takabilir, saç bandı ya da eşarp ile saçlarınızı kamufle edebilirsiniz.

2- Saç maskeleri

Uzmanlar, güneşe çıkmadan önce saça bol miktarda saç kremi uygulamanın da korunmanın bir diğer yöntemi olduğunu söylüyor. Uyguladığınız krem saçlarınızı beslerken aynı zamanda sizi güneşten de koruyacak.

Öte yandan haftada bir defa düzenli olarak uygulanan saç maskesi, saçları onarmanın en etkili yollarından biri. Özellikle tatil sonrası birkaç hafta boyunca saçlarınıza maske uygulayın.

3- Koruyucu saç spreyleri

Tatildeyken saçlar pek çok açıdan hasar görebilir. Denize ya da havuza girmeden önce saçlarınızı soğuk su ile yıkayın. Çıktıktan sonra da saçlarınızı yıkayın ve klor ya da deniz tuzundan arındırın. Yıkadıktan sonra saçlarınıza koruyucu sprey sıkabilir, kırılmalarını ve kurumalarını önleyebilirsiniz.