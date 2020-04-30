MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSaç Saçlarınız İçin Doğal Maske ve Vitaminli Serum Tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Saçlarınız İçin Doğal Maske ve Vitaminli Serum Tarifleri
Saç

Saçlarınız İçin Doğal Maske ve Vitaminli Serum Tarifleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saçlarınız İçin Doğal Maske ve Vitaminli Serum Tarifleri
Abone Olgoogle-news

"Saçınızın ihtiyaç duyduğu nem ve bakımı sağlayacak, dökülmelere karşı saç köklerinizi güçlendirecek saç maskesi ve vitaminli saç serumlarını evde hazırlamak çok kolay. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesi ve vitaminli saç serumu tarifleri."

Saçlarınız için doğal maske ve vitaminli serum tarifleri!Saçınızın ihtiyaç duyduğu nem ve bakımı sağlayacak, dökülmelere karşı saç köklerinizi güçlendirecek saç maskesi ve vitaminli saç serumlarını evde hazırlamak çok kolay. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesi ve vitaminli saç serumu tarifleri.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi