Saçları en doğru kurutma şekli hangisi?

Saç bakımı söz konusu olduğunda iki altın kural vardır; düzenli saç kesimi ve gün aşırı yıkamak. Ancak saç bakımı gerçekte bu iki maddeden çok daha fazlasıdır. Kurutma kısmı da bakıma dahil olan önemli bir noktadır.

Fön makineleri yüksek ısı verdiği için saçlarda hasar oluşmasına neden olabiliyor. Bu yüzden saç kurutma konusunda uzmanlar mecbur kalmadıkça bu makineleri kullanmamayı öneriyorlar. Birçok insan duştan çıktıktan sonra saçlarını havlu ile sarıyor, hatta fazla su iyice gitsin diye saçlarını havlu ile sıkıyor.

Uzmanlar, pek bilinmese de aslında havlu ile kurutma işleminin de pek iyi bir yöntem olmadığını söylüyorlar. Saçları havluya sıkıca sarmak ve bu şekilde kurumasını sağlamak kırıklara neden olabiliyor hatta saçları zayıflatabiliyor.

Saçlarınızı doğru şekilde nasıl kurutabilirsiniz?

Öncelikle ıslak saçlarınızdaki fazla nemi almak için kısa bir süreliğine havludan yardım alabilirsiniz. Buradaki önemli nokta havluyu sıkıca saçlarınıza sarmamak olmalı. Gevşek bir şekilde dolayın ve birkaç dakika bekleyerek saçınızdaki fazla nemin emilmesini sağlayın.

Havlu ile fazla suyu aldıktan sonra saçlarınızı bir süre kendi hakine bırakabilirsiniz. Islakken taramak saçların kırılmasına neden olur. Bu yüzden taramak için hafifçe kurumasını bekleyin.

Eğer aceleniz varsa ve saçlarınızı hızlıca kurutmanız gerekirse, saç kremi sürün ve fön makinesini aşırı sıcak olmayan bir ayarda çalıştırın. Makine ile kurutma işlemi bittiğinde de saçlarınıza serum ya da besleyici yağ uygulamayı ihmal etmeyin.