MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Saçları Besleyen Ev Yapımı Ballı Sabun Tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Saçları Besleyen Ev Yapımı Ballı Sabun Tarifi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Saçları Besleyen Ev Yapımı Ballı Sabun Tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saçları Besleyen Ev Yapımı Ballı Sabun Tarifi
Abone Olgoogle-news

"Son dönemlerde birçok kişi cilt ve saç bakımı için daha doğal alternatiflere yöneliyor. Saçlarınız için besleyici ve nemlendirici bir tarif arıyorsanız, vereceğimiz ballı sabun tarifini deneyin."

SAÇLARI BESLEYEN BALLI SABUN

Malzemeler:

Doğal sabun bazı

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı shea yağı

1 çorba kaşığı balmumu yağı

5-8 damla çay ağacı yağı

Hazırlanışı:

Bir tencereye sabun bazı, shea yağı ve balı ekleyin. Malzemeler eriyene kadar karıştırın. Ardından balmumunu ekleyin karıştırın. Ocağın altını kapatınca çay acağı yağını ilave edin, karıştırın. Karışımı kalıplara dökün ve donması için 24 saat bekleyin. 

Bu sabunu, duş sırasında saçlarınıza tıpkı şampuan gibi uygulayabilirsiniz. Saçlarınızı bir gün sabun ile diğer gün ise şampuanınız ile yıkayın.

Evde maske, kolonya ve dezenfektan yapımı!Yapabilirim'in bu haftaki bölümünde evde maske, kolonya ve dezenfektan yapımını anlattık.
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi