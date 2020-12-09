Saçınızı Nasıl Daha Hızlı Kurutursunuz?

ŞAMPUANDAN SONRA SAÇ KREMİ İLE DEVAM EDİN



Saç uzmanları, saç kremi kullanmanın saçınızın her teline bir bariyer sağladığını ve duştayken saçınızın tamamen suya doymasını önlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Saçınızın duşta emdiği su miktarını en aza indirirseniz, doğal olarak daha hızlı kurur. Yeterince kolay, değil mi?

KURUTMADAN ÖNCE HAVLU İLE FAZLA SUYU ALIN

Saçınızı bir havluya sarmak belli bir miktar suyu emer. Ancak havlu tamamen ıslanırsa daha fazla suyu alamaz. Saçınızı havluya sarmadan önce fazla suyu elinizle sıkın ve havluya sarın. Birkaç dakika bekledikten sonra havlı ile iyice suyu alın.

SAÇINIZI KURUTMAK İÇİN KENDİNİZE İYİ BİR MİKROFİBER HAVLU ALIN



Mikrofiber havlular, geleneksel havlu kumaşınızdan daha emicidir. Bu da duştan sonra saçınızdan mümkün olduğunca fazla su çekebileceği anlamına gelir. Saçlarınızın daha hızlı kurumasını istiyorsanız kendinize bir mikrofiber havlu almalısınız.

KÖKLERİN GERÇEKTEN KURU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN



Saçınız ıslandığında su aşağıya doğru uçlarınıza doğru hareket eder. Köklere odaklanırsanız, saçınızın kısa sürede kurumasını sağlayarak işlerin ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Genel olarak, saçınızın uçları önce kuruma eğilimindedir, bu nedenle köklerinize odaklanırsanız işleri kolaylıkla hızlandırabilirsiniz.

GENİŞ DİŞLİ TARAK KULLANIN

Saç tellerini ayırmak daha fazla havanın hareket etmesini sağlar, böylece çok daha hızlı kururlar. Saçlarınızı geniş dişli bir tarak ile tarayarak kurutabilirsiniz. Eğer kıvırcık saçlara sahipseniz, parmaklarınızla ayırarak kurutmak da işi hızlandırabilir.

DIŞARI ÇIKIN VE GÜNEŞTE KURUTUN



Vaktiniz varsa ve güneşli bir günse, bir kitap veya dergi ile balkona ve güneş ışığının saçınızı kurutmasına izin verin. Cildinizi güneşin zararlarından korumak için güneş kremi kullandığınızdan emin olun. Güneş ışığı saçınızı çok çabuk kurutmakla kalmaz, aynı zamanda saçınızda hoş, taze bir koku bırakır.