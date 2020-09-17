Saçınızı Fön Makinesi Olmadan Kurutmanın Püf Noktası

Saçınızı doğal olarak kurumaya bırakmak bariz bir seçenek olsa da, kabaracağını ve şekil almayacağını göz önünde bulundurursak riske atmak isteyeceğimiz bir seçenek değil :)

Saçınızı fön makinesi olmadan hızla kurutmanın püf noktalarını ararken göz önünde bulundurmanız gereken iki nokta vardır . Yapmanız gereken ilk şey ürünlerinize bakmaktır. Saç kremi sadece saç uçlarınızı yumuşatmakla kalmaz , aynı zamanda daha hızlı kurumasına da yardımcı olabilir. Kremdeki silikon her bir saç kılını kaplar ve bu sırada suyu iter. Saç kremini yıkamadan önce geniş dişli bir tarak kullanın ve duştan çıktığınızda saçınızın muhtemelen daha hızlı kuruduğunu göreceksiniz.



Mary Kate ve Ashley Olsen'in saçını sık sık havayla kurutan kuaför Mark Townsend: "Büyük bir köpük hayranıyım içinde saçın daha hızlı kurumasına yardımcı olan alkol var" diyor.



Saçınızı mikrofiber havluyla daha hızlı kurulayın



Hızlı bir şekilde kurutmanıza yardımcı olabilecek ikinci şey havlunuzdur. Ancak herhangi bir havlu değil. Saçları havluyla kuruturken normal banyo havlunuz yerine yumuşak bir mikrofiber havlu kullanmalısınız. Daha yumuşak doku iki kat daha fazla su emer ve bunu saçınızı kabartmadan kurutur.



Seçiminiz ne olursa olsun, zarar görmemesi için saçınıza nazik davranmanız önemlidir. Herhangi bir havluyla kuruturken yavaşça sıkın ve kurulayın. Kıvrılma ve kırılmalara neden olabileceğinden herhangi bir sürtünme hareketinden kaçının.