Saçınızı bunca zaman yanlış şampuanlamış olabilirsiniz! İşte doğrusu…

Şampuanlama, saçınızın yağ ve nem dengesini bozabilir



İlk olarak, saçınızı çok sık yıkamak iyi değildir. Şampuan saçı gerekli, doğal yağlardan arındırır. Doğal yağınızın, yıkama ihtiyacını hissetmeden önce, kökten saç telinin ucuna kadar saçın içinden geçmesine izin vermek en iyisidir.

Bununla birlikte, yıkamalar arasında da çok uzun süre bırakmamaya dikkat edin. Saç derisinde bakteri birikmesine ve ayrıca aşırı kir ve yağların saçı ağırlaştırmasına neden olabilir. Saçınızın nasıl hissettiğine bağlı olarak o mutlu ortamı bulun ve kişisel ihtiyaçlarını buna göre belirleyin.

Şampuanlama sırasında saçınıza nazik davranın ve her zaman iyice durulayın

Şampuanlama sırasında saç derisine odaklandığınızdan emin olun. Ovmak yerine masaj yapın, çünkü çok sert hareket etmek saçınıza zarar verebilir. Ayrıca saç derisine kan akışını teşvik etmek, saç büyümesine de yardımcı olabilir.

Şampuanlama işleminin ardından saçlarınızı iyice durladığınızdan emin olun. Saçları şampuandan arındırmamak gözeneklerin tıkanmasına, saç dökülmesine ve daha hızlı yağlanmaya neden olur. Eğer saçlarınız çok hızlı yağlanıyorsa belki de sebebi iyi durulanmadığı içindir.