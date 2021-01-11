Saç Mezoterapisi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Saç mezoterapisi kişiye özel belirlenen karışımların saçlı derinin dermis tabakasına özel yöntemlerle micro iğnelerle enjekte edilmesidir. İşlem esnasında ağrı ve acı hissi yok denecek kadar azdır. Derinin orta tabakasında bulunan ve saç köklerimizi besleyen kılcal damar uçlarına ulaşan özel karışım ilaçlar (aminoasit, vitamin ve mineral karışımı) süratle etkisini gösterir.

Tedavinin amacı;

* Saç dökülmesini durdurmak.

* Var olan saçların daha gür, yoğun, kalın ve sağlıklı büyümesini sağlamak,yani kalitesini artırmak.

* Cilt altında uyumakta olan saç köklerini ve tüy haline gelmiş saç tellerinizi uyararak ve besleyerek canlanmasını sağlamak.

* Kısa süreli değişiklikler yerine uzun dönemde güçsüzleşmiş ve cansızlaşmış saçları yeniden sağlıklı bir hale gelmektedir.

* Bu yöntem birçok şampuan, sprey vs.. gibi yöntemlere göre daha az zahmetlidir ve somut, kalıcı sonuçlar sunmaktadır.

* Sonuçlar son derece hızlı ve etkilidir.

* Saç Mezoterapisi yöntemi bir yandan saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olmakla beraber diğer yandan da var olan saçın kalitesini arttırmaktadır.

Saç mezoterapisi haftada bir defa olmak üzere on hafta uygulanır, her uygulama sadece 10 dakika sürer.

P.R.P (Platelet Rich Plazma) nedir?

Saç dökülmesini durdurmada ve canlılığını kaybetmiş, zayıflamış saç köklerinin canlandırılmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

P.R.P. tedavisinin amacı, kafa derisinde bulunan ve ölmeye yüz tutan saç köklerinizi ve zayıflayan, tüy haline gelen saç tellerinizi canlandırarak saçlarınızın eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olmaktır.

Kendi kanınız (10cc) özel bir işlemden geçirilir. Akyuvarların ve trombositlerin ayrılması sonucunda elde edilen ve saç köklerini doğrudan uyarıcı büyüme faktör içeriği ,son derece zengin kök hücreler saçsız veya seyrelmiş bölgeye micro iğnelerle enjekte edilir.

PRP uygulaması ayda bir defa olmak üzere 4 seans uygulanır, her uygulama sadece 20 dakika sürer.

Tedavinin amacı;

* Saç dökülmesini durdurmak.

* Var olan saçların daha gür, yoğun, kalın ve sağlıklı büyümesini sağlamak, yani kalitesini artırmak.

* Cilt altında uyumakta olan saç köklerini ve tüy haline gelmiş saç tellerinizi uyararak ve besleyerek canlanmasını sağlamak.

* Kısa süreli değişiklikler yerine uzun dönemde güçsüzleşmiş ve cansızlaşmış saçları yeniden sağlıklı bir hale dönüştürmek.

* Bu yöntem birçok şampuan ,sprey vs.. gibi yöntemlere göre daha az zahmetlidir ve somut, kalıcı sonuçlar sunmaktadır.

* Sonuçlar son derece hızlı ve etkilidir.