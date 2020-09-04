Saç Masajı: Nedir, Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar?

Saç derisine masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırdığından, saçınızın daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor. Kafa derisine yapılan bu masajın saç büyümesi üzerindeki etkilerini anlatıyoruz!

Masaj saç uzamasına nasıl yardımcı olur?

Saç dökülmesinin ana nedenlerinden biri strestir. Stres, ciddi saç dökülmesine ve saç hasarına neden olabilir. Masaj sırasında dermal hücrelere uygulanan basınç stresi azaltır ve buna bağlı dökülmeleri en aza indirgemeye yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar, saç derisine uygulanan masajların dökülmeyi iyileştirebildiği yönünde. Masaj yapmak, kir veya birikinti ile dolan gözenekleri açmaya yararken, vücudun gevşemesinin bir sonucu olarak saçın uzamasına da katkıda bulunuyor.

Farklı masaj teknikleri

Tapotement (darbeleme) masajı

Kassal uyarı için yapılan bir masaj manipülasyonudur. Bu teknik, dolaşımı iyileştirmek için, elin arkası, parmak uçları veya masaj cihazları ile nazikçe okşama hareketiyle yapılır.

Efor masajı

Bu masajı yaparken kan akışını hızlandırmak için parmak uçlarınızla kafa derisine baskı uygulayın.

Petrisaj (yoğurma) masajı

Bu masaj, saç derisine parmak uçlarınızla basınç uygulayarak yoğurma, sıvazlama ve sıkıştırma yöntemiyle yapılır. Bu sayede kısa sürede daha fazla alana etki ederken, ani yapılan ters bir hareket aynı zamanda strese neden olabilir. Bu tekniği kullanırken hareketlerinize odaklanın ve düzenli bir şekilde yapmaya çalışın.

Titreşim masajı

Kan dolaşımını ve sinir aktivitesini iyileştirmeye yardımcı olan bu yöntemle, saç derisinde titreşim oluşturmak için ellerinizi veya makinenizi kullanın.

Saçınızın daha hızlı uzaması için en etkili masaj yöntemleri

Masaj salonlarını deneyin

Spa merkezlerindeki profesyonel masaj terapistleri, saç derisine doğru masaj yapma teknikleri konusunda eğitim alırlar. Saç derisine uygulanacak doğru basınç noktalarını ve uygulanacak kuvvet miktarını bilirler. Bu, saç köklerine giden kan akışını iyileştirebilir ve kafa derisindeki stres noktalarını hafifletebilir. Bir profesyonel tarafından yapılan masaj saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabileceği gibi, stresi ve gerginliği yatıştırmaya da fayda sağlar.

Standartlara uygun bir masaj aleti kullanın

Yapılan bir araştırma, mekanik masaj cihazı kullanımının saç kalınlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceği yönünde. Stresi, tıkanmış gözenekleri ve kiri azaltmak için kafa derisinin her yerine eşit ve tutarlı bir basınç uygulamak önemlidir.

Doğru masaj tekniklerini uygulayın

Tırnaklar kafa derisini çizebilir veya saça zarar verebilir. Masaj yaparken tırnakları değil parmak uçlarınızı kullanmaya dikkat etmelisiniz. Bunun yanında kafa derisini ovalamak, kan damarlarını ısıtarak açılmasını sağlar. Bu da kan akışını ve dolaşımı iyileştirir. Bu sayede artan dolaşım saç köklerinin büyümeyi uyarıcı besinleri almasını sağlar.

Saç derinize günlük masaj yapın

Araştırmalar, saç derisine her gün yapılan masajın, saç köklerini güçlendirmesine ek olarak, kan akışını artırdığını ve dermal hücreleri doğrudan uyardığından saç tellerini kalınlaştırdığını gösteriyor.

Doğal yağlar kullanın

Saç derinize yağ ile masaj yapmak cildinizi beslemekle kalmaz, aynı zamanda saç kalınlığını ve uzunluğunu da artırır. Yağlar saç derisinin bakımına ve saçın yenilenmesine yardımcı olur. Dermatologlar, Hindistan cevizi yağının saç korteksine nüfuz edebileceğini ve onu içeriden beslemesinin yanında, saçınızı UV ışınlarından koruduğunu söylüyor. Buna ek olarak, saç derinize doğal yağlarla yaptığınız masaj protein kaybını azaltır, saçınıza besin katar, hasarı onarır ve korur.

Saç derinize sıcak yağ masajı uygulayın

Çalışmalar, zeytin, Hindistan cevizi ve ayçiçek yağlarının ısıtıldığında saç tellerine nüfuz edebileceğini ve onları içeriden besleyebileceğini destekliyor. Bu yağlar aynı zamanda saçın uzamasında da önemli bir rol oynuyor.

Aromaterapi

Saç derisine uçucu yağlarla masaj yapmak saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda, lavanta, sedir ağacı, biberiye ve kekik yağlarının, jojoba ve üzüm çekirdeği yağları ile harmanlanmasıyla oluşan bakım maskelerinin, saç dökülmesini azalttığı ve saç büyümesini iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Bu da doğru tekniklerle yapılan bir aromaterapinin saç büyümesinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.