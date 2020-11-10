Saç Gürleştirmek Mümkün mü?

Saç protezi kadın, erkek, genç veya yaşlı herkese sağlıklı ve güvenli olacak şekilde uygulanabilmektedir. Saç dökülmesi, saç seyrelmesi veya kellik şikayeti olan kişiler, doğal insan saçından ve kendilerine uygun şekilde üretilen saç protezleri ile çözüme kavuşabiliyorlar. Bu sayede sorunlarından kurtulup, sosyal hayata kaldıkları yerden devam edilebiliyorlar. Saç protezi doğal saç gibi hareket etme imkanı sunduğundan oldukça yüksek bir kullanıcı memnuniyeti oranlarına sahiptir.

Doğal saç proteziyle gür saçlara sahip olabilirsiniz!

Saç protezi kadın, erkek, genç veya yaşlı tarafından sağlıkla ve güvenle kullanılabilmektedir. Saç dökülmesi, saç seyrelmesi veya kellik durumlarında kişiler, doğal insan saçından ve kendilerine uygun şekilde üretilen saç protezlerini kullanarak sorunlarından kurtulabiliyor.

Saç protezi, saç dökülmesi sorunu yaşayan veya seyrek saça sahip kişilerin tercih ettiği bir uygulamadır. Aynı zamanda saç protezi uygulaması, kişilerin saç modellerini belirleyebildiği bir doğal bir saç çözümdür. Saç protezi sayesinde saç sorunundan çabucak kurtulup, işe ya da sosyal hayata hiç ara vermeden devam edilebilir. Doğal saç gibi hareket etme imkanı sunması ve asla peruk gibi durmaması ünlüler tarafından tercih edilme sebepleri arasındadır.

Nasıl uygulanır?

Saç protezi uygulaması farklı aşamalardan oluşmaktadır. İlk aşama ölçülendirmedir. Bu aşama saç protezinin en temel adımıdır ve kesinlikle hatasız olmalıdır.

Saç protezi ölçülendirme aşamasında kişide saç bulunmayan bölümler üzerinden yapılan işlem sırasında, kişinin yüzü ve kafa yapısı da dikkate alınarak simetrik bir kalıp oluşturmaktadır.

İkinci aşama ise yerleştirmedir. Protez saç uygulamasında kişiye en uygun saç rengi ve saç teli özelliklerine de karar verilir. Uygulamanın başarısı için protezi yerleştirme aşamasında çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Saç protezi işleminde üçüncü yani son aşama ise tasarımdır. Saç protezi tasarım aşaması, kişiye özel hazırlanan ve kafaya sabitlenen saç protezinin bireyin yüz yapısına göre şekillendirilmesi ve kesilmesi işlemlerini kapsar.

Saç protezinde, saçların ömrü kullanılan ürün ile tercih ettiğiniz modele göre değişmektedir. Kişinin saç protezini kullanma yani bakımına gösterdiği özen de saç protezinizin ömrünü belirlemektedir. Aynı ürün kalitesine sahip bir saç protezini bir kişi ortalama 8 -10 ay kullanırken bir başkası özenli bakınla 1-1,5 yıl kullanabilmektedir.

Saç protezi yaptırma arayışında olan kişilerin mutlaka bu süreçte saç protezi bakımı yaptırırken kullanılan malzemelerin marka ve kalitesine dikkat etmeleri gerekmektedir. Saç protezi gerçek saçtan üretildiği için bu konuda hassa olan merkezler tercih edilmelidir.