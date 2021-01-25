Saç Ekimi Sonrası Bu 11 Maddeye Dikkat Edin!

1- İşlemin hemen bitiminde ense bölgesine pansuman yapılarak bandaj yapılır, saç ekilen bölgeye özel bone verilir. Kalacağınız yere ulaştığınızda boneyi çıkarınız.

2- Ense bölgesindeki bandaj ertesi gün alınacaktır.

3- İlk gün, ekim yapılan sahalar bir yere temas etmemeli.

4- İlk gece uyurken sırt üstü ,biraz dik olacak şekilde uyuyunuz. Hastanemizde size vereceğimiz boyun yastığını kullanınız.

5- İlk beş gün size verilen ilaçları doktorunuz belirttiği şekilde kullanınız.

6- Operasyon sonrası 1 hafta alkol kullanmayınız. Ayrıca yine bir hafta boyunca aspirin almayınız, sigarayı azaltınız.

7- Bazı kişilerde göz çevresi ve yüzde hafif bir şişlik (ödem) olabilir. Bu durum 2-3 gün içinde geçecektir. Şişlik yapılan lokal anestezinin yer çekimine bağlı olarak aşağı doğru yer değiştirmesidir .Verilen ilaçları talimatlarına uygun kullanırsanız ,bu durumu yaşama ihtimaliniz de azalacaktır

8- Ertesi gün uçak veya diğer vasıtalarla seyahat edebilirsiniz.

9- Egzersiz, spor, havuz, deniz, solaryum, güneşlenme ve sauna gibi aktivitelere 1 ay sonra başlayabilirsiniz

10- İlk saç yıkaması 2. gün başlar ve hastanede yapılır ,özel yıkama yöntemi size detaylarıyla anlatılır. Sonraki yıkamaları kendiniz evde yapabilirsiniz. Saç ekimi yapılan bölgeye losyon sürülür ve 45 dakika beklenir. Ardından bu bölge yavaşça ılık su ile durulanır ve özel şampuan ile yıkanır. Yıkama programı 10 gün sürer.

11- Dilerseniz 2 hafta sonra uzayan saçlarınızı makas ile düzelttirebilirsiniz. Bir yıldan sonra, saçlarınızı tıraş makinasıyla kısaltabilirsiniz (ilk 1 yıl sadece makas ile tıraş olunur).

FUE saç ekiminden sonra saçların alındığı ve ekildiği bölgelerin iyileşme süresi 1-2 gündür. 1 hafta – 10 gün sonra artık saç ekimi yaptırmış olduğunuz anlaşılmayacaktır.