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Güzellik Bakım
MAHMURE ÖZEL

Saç, Cilt ve Tırnaklar İçin En Faydalı 8 Besin

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Saç, Cilt ve Tırnaklar İçin En Faydalı 8 Besin
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"Saç ve tırnak keratin denilen bir proteinden oluşur ve her ikisi de gelişmek için benzer besinlere ihtiyaç duyar. Sağlıklı ve doğru beslenme, saç ve tırnakla beraber cilt için de olmazsa olmadır. "

İster güneş, ister hava kirliliği, ister stres olsun; cildiniz farklı açılardan sert darbe alır. Ancak bazı besinler buna karşı koymaya yardımcı olur. İşte faydalarını duyunca beslenmenize eklemek isteyeceğiniz besinler...

Buğday Tohumu

Yakın tarihli bir inceleme, E ve C vitaminlerinin bir kombinasyonunun cildi UV hasarına karşı koruduğunu gösterdi. Sadece iki yemek kaşığı buğday tohumu günlük E vitamini değerinin yüzde 15'ini içeriyor. Cilt, tırnak ve saç sağlığınız için beslenmenize buğday tohumunu ekleyebilirsiniz.

Ayçiçeği Yağı

İki yemek kaşığı ayçiçeği tohumu yağı günlük önerilen E vitamini miktarın yüzde 45'ini sağlar. Bu antioksidan zengini vitamin; UV ışınları tarafından getirilen serbest radikal hasarına karşı hücre zarlarını korumaya yardımcı olabilir. Güneş kremi dışarıdan yardımcı olsa da, ayçiçeği yağı gibi E vitamini açısından zengin gıdalar hücreleri güçlendirmek yardımcı olabilir.

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Sağlıklı Saçlar İçin 15 İpucu
Sağlıklı Saçlar İçin 15 İpucu



Yağlı Balık

Yağlı balık yemenin faydalarına işaret eden araştırmalar gittikçe artıyor. Kalp ve zihin için iyi olmasının yanı sıra, omega-3 yağ asitleri cilt kanserinin önlenmesinde de rol oynayabiliyor. Günlük Omega-3 dozu için; somon, ton balığı veya uskumru gibi balıkları beslenmenize ekleyin.

Ananas

Bir fincan büyüklüğünde ananas C vitamini günlük önerilen miktarın yüzde 131 içerir. C vitamini cilt sağlığında kollajen üretiminde yardımcı olmak gibi önemli rol oynar. Cilt üzerinde UV ışınlarının zararlı etkisini azaltarak, iyileşme ve yara izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Brezilya Fındığı

Brezilya fındığı selenyum zengini besin kaynaklarından biridir. Sadece UV kaynaklı hasara karşı cildi korur ama aynı zamanda sağlıklı tırnak ve saç teşvik yardımcı da olur.

Mercimek

Bitki bazlı protein için beslenmenize mercimek ekleyin. Bu çok renkli baklagiller protein ve demir listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Yumurta

Yumurta sarısı biotin ve protein içerir, her ikisinin de güçlü saç ve tırnakları desteklediği biliniyor.

Yeşil ve Sarı Biber

Biberlerin portakaldan daha fazla C vitaminine sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?İnsanların cildi sağlıklı olup olmadığına dair önemli ipuçları verebilir. Sağlıklı bir insanın cildi de sağlıklıdır.Sağlıklı bir cildin de temelinde elbetteki doğru beslenme yatmaktadır. Diyetisyen Gülçin Işık sağlıklı bir cilt için nasıl beslenilmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
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