Saç, Cilt ve Tırnaklar İçin En Faydalı 8 Besin

İster güneş, ister hava kirliliği, ister stres olsun; cildiniz farklı açılardan sert darbe alır. Ancak bazı besinler buna karşı koymaya yardımcı olur. İşte faydalarını duyunca beslenmenize eklemek isteyeceğiniz besinler...



Buğday Tohumu



Yakın tarihli bir inceleme, E ve C vitaminlerinin bir kombinasyonunun cildi UV hasarına karşı koruduğunu gösterdi. Sadece iki yemek kaşığı buğday tohumu günlük E vitamini değerinin yüzde 15'ini içeriyor. Cilt, tırnak ve saç sağlığınız için beslenmenize buğday tohumunu ekleyebilirsiniz.



Ayçiçeği Yağı



İki yemek kaşığı ayçiçeği tohumu yağı günlük önerilen E vitamini miktarın yüzde 45'ini sağlar. Bu antioksidan zengini vitamin; UV ışınları tarafından getirilen serbest radikal hasarına karşı hücre zarlarını korumaya yardımcı olabilir. Güneş kremi dışarıdan yardımcı olsa da, ayçiçeği yağı gibi E vitamini açısından zengin gıdalar hücreleri güçlendirmek yardımcı olabilir.





Yağlı Balık



Yağlı balık yemenin faydalarına işaret eden araştırmalar gittikçe artıyor. Kalp ve zihin için iyi olmasının yanı sıra, omega-3 yağ asitleri cilt kanserinin önlenmesinde de rol oynayabiliyor. Günlük Omega-3 dozu için; somon, ton balığı veya uskumru gibi balıkları beslenmenize ekleyin.



Ananas



Bir fincan büyüklüğünde ananas C vitamini günlük önerilen miktarın yüzde 131 içerir. C vitamini cilt sağlığında kollajen üretiminde yardımcı olmak gibi önemli rol oynar. Cilt üzerinde UV ışınlarının zararlı etkisini azaltarak, iyileşme ve yara izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.



Brezilya Fındığı



Brezilya fındığı selenyum zengini besin kaynaklarından biridir. Sadece UV kaynaklı hasara karşı cildi korur ama aynı zamanda sağlıklı tırnak ve saç teşvik yardımcı da olur.



Mercimek



Bitki bazlı protein için beslenmenize mercimek ekleyin. Bu çok renkli baklagiller protein ve demir listesinde ilk sıralarda yer alıyor.



Yumurta



Yumurta sarısı biotin ve protein içerir, her ikisinin de güçlü saç ve tırnakları desteklediği biliniyor.



Yeşil ve Sarı Biber



Biberlerin portakaldan daha fazla C vitaminine sahip olduğunu biliyor muydunuz?