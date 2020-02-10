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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Saç Bakımında Doğru Saç Fırçası Nasıl Seçilir?
Saç
MAHMURE ÖZEL

Saç Bakımında Doğru Saç Fırçası Nasıl Seçilir?  

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Saç Bakımında Doğru Saç Fırçası Nasıl Seçilir?  

"Saç fırçası deyip geçmeyin. Doğru saç fırçası kullanımıyla saçlarınıza daha kolay ve zarar vermeden şekil verebilirsiniz. Hangi saç fırçalarının hangi saç tipini uygun olduğunu hep birlikte inceleyelim. "

Oval saç fırçası 

Uzun saçlara sahipseniz ve hangi tipte saç fırçası kullanacağınızı bilmiyorsanız kesinlikle oval şekildeki saç fırçalarını tercih etmeniz gerekiyor. Bu saç fırçası banyodan çıkıldığında ıslak saçı taramak için sık sık tercih edilen ve en sık kullananlar arasında yer alıyor. 

Saç Bakımında Doğru Saç Fırçası Nasıl Seçilir

Fön fırçası 

Bu fırça çeşidini kahkül ve perçemleri şekillendirmek için kullanmak en sık yapılan hatalardan biridir. Büyük bir fön fırçası, saçını hacimlendirmek isteyenler için en uygun fırça tercihidir.

Saç Bakımında Doğru Saç Fırçası Nasıl Seçilir

Kare saç fırçası 

İnce ve düz saç yapısına sahip kişiler bu saç fırçasını rahatlıkla kullanabilirler. Saçta oluşan dolaşıklığı kolayca tarayarak çözümlendirebilirsiniz

Saç Bakımında Doğru Saç Fırçası Nasıl Seçilir

Geniş aralıklı plastik veya tahta saç fırçaları 

Kıvırcık ve kabarık saçlara sahipseniz geniş aralıklı tahta veya plastik saç fırçalarını tercih edebilirsiniz. Tahta bir saç fırçası tercih etmeniz saçınızın daha az elektiriklenmesini sağlar. 

Saç Bakımında Doğru Saç Fırçası Nasıl Seçilir

Saç krepe fırçası 

Saçınızı örmek istediğiniz veya detaylı bir şekil vermek istediğiniz zaman kesinlikle bu saç fırçasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Karanfilin Saçlara 9 Muhteşem FaydasıPek çoğumuzun yemeklerde kullandığı, hoş kokusu ile tanıdığı baharat çeşidi olan karanfil hem beden sağlığımız hem de saçlarımız için oldukça faydalıdır. Karanfil ağacının çiçek tomurcuklarından elde edilen bu baharat, yüzyıllardır ağız kokusu ve diş ağrıları ile mücadelede kullanılmaktadır. Saça onlarca faydası bulunan karanfil, saç bakımında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu baharatın saç bakımında bilinen en önemli faydaları; saç kökünü beslemesi, saçı uzatması ve saça hacim kazandırmasıdır. Peki ya diğer faydaları…
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