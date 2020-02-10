Saç Bakımında Doğru Saç Fırçası Nasıl Seçilir?  

Oval saç fırçası

Uzun saçlara sahipseniz ve hangi tipte saç fırçası kullanacağınızı bilmiyorsanız kesinlikle oval şekildeki saç fırçalarını tercih etmeniz gerekiyor. Bu saç fırçası banyodan çıkıldığında ıslak saçı taramak için sık sık tercih edilen ve en sık kullananlar arasında yer alıyor.

Fön fırçası

Bu fırça çeşidini kahkül ve perçemleri şekillendirmek için kullanmak en sık yapılan hatalardan biridir. Büyük bir fön fırçası, saçını hacimlendirmek isteyenler için en uygun fırça tercihidir.

Kare saç fırçası

İnce ve düz saç yapısına sahip kişiler bu saç fırçasını rahatlıkla kullanabilirler. Saçta oluşan dolaşıklığı kolayca tarayarak çözümlendirebilirsiniz

Geniş aralıklı plastik veya tahta saç fırçaları

Kıvırcık ve kabarık saçlara sahipseniz geniş aralıklı tahta veya plastik saç fırçalarını tercih edebilirsiniz. Tahta bir saç fırçası tercih etmeniz saçınızın daha az elektiriklenmesini sağlar.

Saç krepe fırçası

Saçınızı örmek istediğiniz veya detaylı bir şekil vermek istediğiniz zaman kesinlikle bu saç fırçasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.