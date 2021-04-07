Saç Bakımı Nasıl Yapılır? İşte Evde Saç Bakımı İçin Doğal Yöntemler

Evde uygulayabileceğiniz bakımlarla saçlarınızı koruyabilirsiniz. Hem de daha doğal malzemelerle... Ancak bu malzemelerden herhangi birine alerjiniz olup olmadığına dikkat edin. Eğer bir alerjiniz varsa denemekten kaçının. Gelin evde saç bakımının detaylarına birlikte göz atalım.

- Zeytinyağı ve balı tercih edebilirsiniz

Saçlarınıza zeytinyağı ve bal ile bakım yapabilirsiniz. Bunun için yarım çay bardağı yeşil zeytinyağı ve yarım çay bardağı balı karıştırın ve iyice çalkalayıp birkaç gün dinlendirin. Bu karışımı saç derinize masaj yaparak ve tarayarak uygulayın. Daha sonra başınızı sararak baş sıcaklığını koruyun. Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra da saçlarınızı güzelce yıkayın.

- Badem yağlı saç maskesi uygulayabilirsiniz

Badem yağıyla hazırlayacağınız saç maskesini de kırıklar için tercih edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı badem yağı ve 1 çorba kaşığı çay ağacı yağını karıştırıp saç uçlarına sürün. Ardından 1 ya da 2 saat kadar bekletin ve sonrasında güzelce durulayın. Bu maskeyi haftada 2 defa uygulayarak saç kırıklarını giderebilirsiniz.

- Hint yağı ile bakım

Yarım çay bardağı Hint yağını çok az ısıtıp saç derinize masaj yaparak uygulayın. Daha sonra saçlarınızı yavaş yavaş tarayın ve sıcak havluya sarın. Yarım saat kadar bekledikten sonra saçlarınızı şampuanla güzelce yıkayın.