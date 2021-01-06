Sabun Kullanmayı Bıraktığınızda Vücudunuza Ne Olur?

Sabun, cildimizin ihtiyacı olan bakterileri de yok ediyor

Cildimizde de vücudumuzda olduğu gibi iyi bakteriler ve mikroorganizmalar bulunuyor. Sabunlarda bulunan kimyasallar ise, cildimizin pH seviyesini korumaya yardımcı olan biyomu sıyırıyor ve bizi bu faydalardan mahrum bırakıyor. Bu nedenle dermatologlar, çok sık sabun kullanmayı bırakanlarda bu sağlıklı mikrobiyomun dengelendiğini söylüyorlar.

Kiri arındırıyor, peki ya cilt bariyeri?

Çoğumuz, ihtiyacımız olandan daha fazla duş alıyoruz, bu da cildi genellikle tahriş ediyor ve kurumasına neden oluyor. Köpürtme işlemi sırasında kiri arındırdığınızı düşünseniz de cilt bariyerinin dayanıklılığını artırmak için kire de ihtiyacımız vardır. Bu nedenle sabun kullanmayanlar, ciltlerinin doğal olarak nemli kaldığını fark ederler.

İstenmeyen kokuların nedeni aslında çok sık yıkanmak

Daha cazip olanı, sabunlanmayı bırakanlar ciltlerinin artık kokmadığını söylüyorlar. Çünkü cildimiz ve saç derimiz ne kadar çok yıkanırsa o kadar fazla yağ üretiyor. Yani çok çabuk kirleniyor ve cildin nemini kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenle birçok insan saçını sadece duşta yıkıyor. Ayrıca sürekli duş alması gerekiyorsa, her seferinde sabunlanmaktan kaçınıyor.

Toronto merkezli bir dermatolog olan Sandy Skotnicki de bunu destekler bir şekilde, çok sık duş almanın cilt mikrobiyomunu değiştirdiğini söylüyor. Hatta bunun, cilt hastalıklarında bir artışa neden olduğunu düşündüğünü ve araştırmaların hala devam ettiğini de ekledi. Genel olarak, sabunun cilde olumsuz etkisiyle ilgili çalışmalar sürüyor olsa da belirtiler şu ana kadar bu yönde…