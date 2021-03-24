Sabun Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sabun Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sabun ağacı, yetiştiriciliği olan, tohum ve fidan ile çoğalabilen bir ağaç türüdür. Bu yüzden doğru bakım ister. Hatta ürününü sunabilmesi zaman alan bu ağaç türü için bakım çok önemlidir. Özellikle hijyeni seven kişiler için bu ağaç oldukça değerlidir.

Sabun Ağacı Nedir? Sabun Ağacı Hakkında Bilgi

Sabun ağacı, birçok faydası bulunan özellikle temizlik ve deterjan alanında sıkça kullanılan bir ağaçtır. Ağacın sabun cevizi olarak adlandırılan bir meyvesi vardır. Kullanılan kısmı da meyvesidir. Bu ceviz sayesinde ağacın yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hatta bazı ülkelerde sabun cevizi uzun yıllardır temizlik ürünü ve sabun olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde bulunmayan bir ağaç türü olmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda sabun ağacı tohumu ithal edilerek yeni yeni dikilmeye ve yetiştirilmeye başlanmıştır. Özellikle son yıllarda organik ürünlere olan ilginin artması, kimyasallardan uzaklaşmayla beraber sabun ağacına olan ilgide artmıştır.

Sabun Ağacı Latince İsmi

Sabun ağacının Latince adı bulunmamaktadır. Ancak meyvesi olan sabun cevizinin Latincesi vardır. Sabun cevizinin Latince ismi Sapindus Mukorossi'dir.

Sabun Ağacı Özellikleri

Sabun ağacının meyvesi yenerek değil temizlik ürünü olarak kullanılır. Ağacın boyu 25 metreye kadar uzayabilir. Bir sabun ağacı ortalama 90 yıl kadar yaşar. Ağacın meyve vermesi 8 ila 10 yıl sürebilir.

Sabun Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Sabun ağacını dikmek için doğru zaman bahar ayları ya da yaz aylarının başlarıdır. Ilıman iklimi seven sabun ağacının tutunması için ılık havaları tercih etmek daha doğru olacaktır.

Sabun Ağacı Nerede Yetişir?

Ağacın anavatanı yani esas yetiştiği yer Hindistan Himalayalardır. Ilıman ve yağışlı iklimi seven sabun ağacı için bol yağış alan Himalayalar güzel verimlilik sağlar. Diğer ülkelere de yetiştiriciliği için buradan tohumu ithal edilir. Sabun ağacı aslında ülkemizde bulunmayan bir ağaç türüdür. Ancak geçtiğimiz yıllarda Hindistan'dan tohumunun ithal edilmesi ile beraber ülkemizde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde ise en iyi verimlilik Karadeniz Bölgesinde elde edilmiştir. Akdeniz bölgesinde de ağacın yetiştirilmesi başlamıştır.

Sabun Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Sabun ağacı, tohum ile yetiştirilen bir ağaç türüdür. İlk önce toplanan tohumlar güneş ışığında kurutulur. Daha sonra bu tohum derin bir saksıya dikilerek bol miktarda sulanır. Hatta tohumun daha iyi yetişmesi için toprağa gübre eklenir. Toprak her daim nemli olmalıdır. Bu yüzden sulanması aksatılmamalıdır. Tohumun çimlenmesi biraz zaman alabilir. 1 ila 3 ay içerisinde çimlenme gerçekleşecektir. 3 ay sonunda ise geniş bir toprağa geçmek için yeterli çimlenmeye yani fide oluşmaya başlayacaktır. Daha sonra bu fide dikilmek istenen toprağa geçirilebilir. Ağacın budanması ise ağaçların uyuma döneminde ya da dalın tamamen kuruması ile kuru dalların tamamı yok olacak şekilde kesilmesi ile gerçekleştirilir.

Sabun Ağacı Yaprak Döker mi?

Sabun ağacı da tıpkı diğer ağaçlar gibi sonbahar aylarında yapraklarını sarartarak döker. İlkbahar mevsiminde ise yeniden yeşerip tomurcuklanarak yapraklarını açar.

Sabun Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Sabun ağacının bakımı için, olgunlaşan meyvesinin düzenli toplanması, kuruyan dalların temizlenmesi yeterli olacaktır. Ayrıca meyveden dolayı ağır gelen dallara destek verilerek kırılması önlenebilir.

Sabun Ağacının Faydaları Nelerdir?

Sabun ağacının dermatolojik ve temizlik alanlarına faydası vardır. Meyvesi sayesinde bu alanlarda hammadde olarak kullanılır.

Sabun Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Ağacın bilinen bir hastalığı bulunmamaktadır. Sadece doğru budama ve temizlenme yapılmazsa kuruma yayılarak ağacı öldürebilir.

Sabun Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Sabun Ağacı Kullanım Alanları

Sabun ağacı meyvesi olan sabun cevizi temizlik ve sağlık alanında sıklıkla kullanılır. Özellikle organik oluşu ile günümüzde önemi ve kullanımı daha da artmaktadır. Doğal çamaşır deterjanı başta olmak üzere sabun yapımında da kullanılır. Hatta ağacın yetiştiği yörede halk bu ürünü direkt olarak da kullanmaktadır. Ayrıca temizleyici özelliği sayesinde şampuanlarda hammadde olurken yine bir diğer alan olan sağlıkta da cilt kremlerinde kullanılmaktadır.