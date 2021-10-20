Sabır otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Sabır otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Sabır otunun yaklaşık olarak 30 farklı türü bulunmaktadır. Bu otun tarihi o kadar eskidir ki Aztek Uygarlığından beri kullanılmaktadır.

Sabır Otu Nedir?

Sabır otu ya da diğer adıyla Agave, doğal tatlandırıcı özelliğine sahip bir üründür. Şurup yapımı sırasında doğal şeker olarak kullanılır. Bu şekilde şekerin oluşturacağı zararlar en aza indirgenmiş olur. Bu bitki Meksika’ya ait bitki türüdür. Bitkinin kullanımı sırasında pek çok bölümünden yararlanmak söz konusu olmaktadır. Bitkinin sapları, yaprakları, özü ve çiçekleri kullanılır.

Sabır otu Meksika’ya özgü bir içki olan tekilada tatlandırıcılı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tıbbı bir bitki olmanın yanında böyle bir özelliği vardır. Ama aynı zamanda tatlılar, dondurmalar içinde doğal tatlandırıcı olur. Sabır otunun tek özelliği doğal şeker olması değildir. Bunun yanında pek çok faydalı özelliği de bulunmaktadır.

Sabır Otu Ne İşe Yarar?

Sabrı otunun bilinen en yaygın özelliği doğal şeker olmasıdır. Bu otun antiseptik özelliği vardır. Yaralanma, cilt sorunları, böcek ısırması gibi durumlarda kullanılır. Cilt tahrişleri üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. Sabır otunun içeriğinde değerli bir mineral olan çinko bulunur. Çinko yaraların iyileşmesi, tahrişlerin giderilmesi gibi konularda etken bir maddedir.

Vücudun zinde ve sağlıklı olması için antioksidanlara ihtiyaç vardır. Antioksidan hücre korunması ve yenilenmesine yardımcı olur. Sabır otu içinde antioksidanları tetikleyen fitokimyasallar bulunur. Bu da antioksidanları arttırır. Zararlı bakteriler ile mücadele eder. Bu bakteriler ile mücadele edilmezse solunum yolu sorunlarına veya gıda zehirlenmesine yol açar.

Kolesterol oranının dengede olması kalp sağlığı açısından önemlidir. Sabır otu yapısı gereği kolesterol seviyesini düşürür. Ayrıca kanserli hücreler ile mücadele eder. Sabır otu vücut için yararlı olan lifleri bünyesinde barındırır. Böylece bağırsak üzerinde olumlu etki yaratır. Kabızlık veya bağırsak tembelliği sorunu olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilir.

Sabır Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Sabır oyu en yaygın olarak Meksika’da yetişmektedir. Ayrıca Güney Amerika da yoğun olarak yetişmektedir. Ülkemizde bu bitki genellikle süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Kurak iklimlerde çok rahat yetişir ve su tutma özelliği diğer bitkilere göre oldukça yüksektir. Ülkemizde ege ve Akdeniz bölgesinde yetişir.

Sabır Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Sabır otu bitkisi her mevsim yaşamaktadır. Ama çiçeklerini yaz aylarında açmaktadır. Yaşamı boyunca sadece bir kez çiçek vermektedir bu bitkinin ev de yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Bakımı kolay olmaktadır. Çok fazla su ihtiyacı olmaz.

Sabır Otu Nasıl Kullanılır? Sabır Otunun Kullanımı

Sabır otu kullanımını mutlaka doktora danışmak gerekir. Doğal tatlandırıcı özelliği vardır. Bu bitkinin şurubu kahvaltıda tüketilebilir. Bal yerine kullanımı söz konusu olmaktadır. Ayrıca kahvaltılık tahılların içine katılabilir. Et veya tavuk yemeklerine ilave edilebilir. Çok yönlü kullanımı söz konusu olmaktadır.

Sabır Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Sabır otunun pek çok faydası vardır. Cilt problemlerinde tedavi edici özelliğe sahiptir. Bitki demir açısından zengin bir üründür. Ayrıca içeriğinde kalsiyum bulunmaktadır. Kalsiyum sayesinde kemik yapısının güçlenmesine destek olur. Vücuda zindelik ve direnç kazandırır. Ayrıca kolesterol düzeyini ayarlayarak, kalp sağlığını korumaya yardım eder.

Sabır Otunun Zararları Var mıdır?

Sabır otunun yetişkinler tarafından kullanılması gerekir. Yetişkin kişilerinde kullanım öncesi doktorlarına başvurması gerekir. Bu otun doz aşımında bazı yan etkiler görülebilir. Uzun süre kullanıldığında kilo kaybı, ishal, tansiyon, böbrek sorunları yaratabilir.

Sabır Otu Nerede Satılır?

Sabır otu tabiatta bulunmaktadır. Ama işlenerek eczanelerde de satılmaktadır. Kişiler istedikleri şekilde kullanabilmektedir.