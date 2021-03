Saatlerin Anlamı 2021 - Çift, Aynı Ve Ters Saatlerin Anlamları

Saatlerin anlamı deyince anlaşılan şey bir tür faldır, yani saat falıdır denilebilir. Bu saat falının aracı ise saatin akrep ve yelkovanıdır. Saatlerin anlamı, özellikle sevgi ve aşkı zaman ölçüsü olan saat üzerinden yorumlamaya, anlam yüklemeye çalışan farklı bir fal çeşididir.



Saatlerin Anlamı



İnsanoğlu tarih boyunca yıldızlara, fala, büyüye hep ilgi duymuştur. Bu merak belki de geleceğin bilinmezliği ile ilgilidir. Belki de insanların birbirlerine duyduklarını ve hissettiklerini kolayca iletememelerinden kaynaklanmaktadır. Sebebi her ne olursa olsun, insan fala, yıldızlara, kehanetlere meraklıdır.



Saat falı da böyle bir fal çeşididir. Saat falında akrep ve yelkovanın durumlarına bazı anlamlar yüklenir ve bu anlamlar üzerinden de yorumlar yapılır. Aslında saat falı daha çok dijital saatler yardımıyla bakılır. Saat falının temel bazı ilkeleri bulunmaktadır. Bu kombinasyonlar şöyledir: Saatin aynı olduğu zamanlar, saatin çift rakamlar olduğu zamanlar veya da tek rakamlar şeklindeki durumlara farklı anlamlar yüklenir ve yorumlar getirilir.



Saat falını uygulayabilmek ve kullanabilmek için ayrıca saatlerin anlamlarını bilmek zorunludur. Bu falda saatlerin anlamları her yıl değişiklik gösterir. Yani her yeni yılda saatin anlamlarını güncellemek gerekir.



Saat falı, akıp giden zamanı ölçen araç olan saatin akrep ve yelkovanı araç kılınarak okunur. Gerçekten de insanın hayat döngüsünde saatin çok önemli bir yeri vardır. Saat falı genellikle aşk ve sevgi bahsi söz konusu olunca devreye girer. Kişinin ilgi duyduğu ya da iletişimde olduğu kişi hakkında çok şey düşünür ve hisseder. Ama en çok da ilgilendiğinin kişinin kendisine karşı ne hissettiği ve ne gibi duygular taşıdığını merak eder. Saat falı ile daha çok ilgi duyulan kişinin davranış ve düşüncelerini anlamlandırmak ve yorumlamak çabası ile ilgilidir denilebilir.



Saat falı nasıl ortaya çıkmıştır konusuna gelince;



Saatlerin Anlamı 2021



Saat falında her yıl saatin anlamı değiştiği için 2021 yılının saat anlamlarını bilmek gerekir. 2021 yılının çift saatler, ters saatler ve aynı saatler anlamları bilinirse saat falını yorumlamak mümkün olabilir.



Çift Saatlerin Anlamı



2021 saat anlamlarında çift saatlerin durumuna daha yakından bakılacak olursa, önce çift saatler nelerdir açıklayalım. Çift saatler şunlardır:

01.01 saat anlamı: İlk günün ilk saatini yakalayabilirsen bil ki hayatındaki kişi seni çok seviyor. Hayatındaki en önemli ve kıymet vermen gereken kişidir. Kısacası kaybetmemen ve kıymetini bilmen gereken kişidir. Seni çok seviyor önem veriyor ve senin de bu sevgiye karşılık vermen gerekiyor. Seni seven bu kişi hayatın boyunca yanında olacak ve hep sana destek verecek. Bu sevgiyi büyütmek ve geliştirmek için çaba sarf etmelisin. Hayatındaki en doğru kişi bu kişidir.

02.02 saat anlamı: Sevdiğin insan henüz temkinli davranıyor, sana değer veriyor fakat uzun vadeli planlar yapamıyor. Senden hoşlanıyor daha aşık olduğunu söylemek mümkün değildir. Ama seninle ciddi biçimde ilgileniyor ve seni daha yakından tanımaya ve anlamaya çalışıyor. Seninle ilgili her şeyi takip ediyor. Bu nedenle dikkatli ve özenli olmakta fayda var.

03.03 saat anlamı: Konuştuğun kişi kesinlikle boş değil ve sana yeni yeni aşık olmaya başlamıştır. Aşk kıvılcımları ateşlenmiş ilişki bir sonraki aşamaya geçmeye başlamıştır. İlk etapta sadece bir arkadaşlık şeklinde ortaya çıkan bu birliktelik bir sonraki aşamaya doğru evrilmiştir denilebilir. Kadınsan ve saate denk geldiysen eğer kendinle guru duy, karşındaki erkeği kendine aşık etmeyi başardın. Lütfen ona karşı sen de bir şeyler hissetmiyorsan ona boşuna umut verip üzme. Eğer erkeksen ve bu saate denk gelmişsen aynı şekilde karşındakini kadının kalbini kırma ona boş umutlar verme. Çünkü hayatındaki kadın sana aşık olmuş ve bağlanmaya başlamıştır.

04.04 saat anlamı: Aslı ile Kerem, Leyla ile Mecnun olmaya aday bir aşk var ortada. Hayatında seni çok seven önem veren bir insan var. Bu kadar çok sevilmek her insana kısmet olmaz. Belki de hayatında bir daha bu derece sevilmeyeceksin. Sen çok şanslısın ve sakın bu insanı kaybetme.

05.05 saat anlamı: Nasıl bu noktaya geldiniz? Hayatındaki insan senden nefret ediyor. Fakat bu nefret sevginin ardından ortaya çıkan nefrettir. Eğer senin için önemli ise bu kişi lütfen ona ulaş. Neden bu duyguyu yaşadığını anla ve bu nefretin sebebini ortadan kaldır. Kolay bir dönem olmayacaktır, zorlanabileceğin bir dönemdir.

06.06 saat anlamı: Bugün sevgilin ya da hayatındaki kişi ile bazı temel konuları görüşüp konuşacaksan, hiç uygun bir zaman değil. Bu nedenle erteleme ve daha uygun bir zamanda bunları ele almayı dene.

07.07 saat anlamı: Sevdiğin kişi ile evli olabilirsin ya da evlilik yolunda ilerliyorsun. Şanslısın bu kişi senden çocuk yapmak istiyor. İnsan ancak güven duyduğu kişiden çocuk sahibi olmak ister. Bu nedenle de kıymetli bir ilişkiniz var.

08.08 saat anlamı: Sevdiğin kişi seni yemeğe ya da kahvaltıya davet etmek istiyor. İlişkiyi geliştirmek istiyor, ciddi niyeti olan birisi var hayatında. Bu ilişkinin daha çok başında olabilirsiniz. Fakat iyi niyetle yaklaştığından şüphe etme.

09.09 saat anlamı: Kesinlikle bu kişiden uzak durmalısın. Seni sözleri ile kırabilir senin duygularını anlamayabilir ve kendi iş hayatındaki problemleri anlamsızca sana yansıtabilir. Bu sebeple her anlamda olumsuzluk içindeki bu ilişkiden uzak dur.

10.10 saat anlamı: Hayatındaki kişi senden ayrılmak için bahaneler arıyor ve fırsat kolluyor. Bunun bile belki ayrılmamak için çaba göstermek isteyebilirsin. Ama yine de kendi duygu ve düşüncelerini ön planda tutmanda senin yararına olacaktır.

11.11 saat anlamı: Bu saate denk geldiysen sevdiğin kişi bir şeylerin hazırlığı içerisinde olabilir. Sürpriz bir hediye bekleyebilirsin. Bu da seni çok mutlu edecek.

12.12 saat anlamı: Hayatındaki kişi ailesine senden bahsetmiş ve ciddi düşünceler içerisinde. Bu heyecan verici bir durumdur. Çünkü seni ailesi ile tanıştırmak planları yapıyor.

13.13 saat anlamı: Senin hayatındaki kişi bir türlü sana yaklaşamıyor. Aslında konuşmak istediği bir konu var ve bunu sana anlatmak istiyor.

14.14 saat anlamı: Sevdiğin insan sana evlenme teklif etme planları içerisinde, güzel bir sürpriz bekliyor seni.

15.15: Sevdiğin kişi çok bunalmış ve en kısa sürede seninle birlikte gözlerden uzak bir yerde tatil yapmak için planlar yapıyor.

16.15 sat anlamı: Hayatındaki kişi senden arkadaşlarına bahsediyor. İlişkiden çok emin ve sen bu insana güvenebilirsin.

17.17 saat anlamı: Sevdiğin insan seninle benzer şeyler düşünüyor ve hayaller kuruyor. Yani bir nevi ruh eşini bulmuş sayılırsın.

18.18 saat anlamı: Çok şanslısın seni herkesten çok seven bir sevdiğin var. Sevmek ve sevilmek herkesin arzu ettiği bir şeydir.

19.19 saat anlamı: Sevdiğin insan senden çok etkileniyor ve elini tutmak, seni öpmek istiyor. Senden çok etkilendiği açık bir durumdur.

20.20 saat anlamı: Ne yazık ki olumlu ve sağlıklı bir ilişki yok. Hayatındaki kişi güvenilmez bir insan ve konuştuğu bir başkası var.

21.21 saat anlamı: Sevdiğin kişi tam anlamıyla sırılsıklam aşk. Ciddi planları var ve bunu da hayat geçirmek istiyor. Yani ciddi bir durum var, unutma.

22.22 saat anlamı: Sevdiğin kişi seni kahve içmeye davet edecek. Bu da şüphesiz senden hoşlandığını gösteriyor.

23.23 saat anlamı: Ne kadar şanslısın, bu insan seninle yaşlanmayı hayal ediyor. Büyük bir sevgi var içinde. Bu kişiyi kaybetmemelisin.

Aynı ve Ters Saatlerin Anlamı



Saatlerin anlamlarından bir diğeri de "ters saat anlamı" dır. Yani bu ters saatlerde şunlardır:

01.10

02.20

03.30

04.40

05.50

10.01

12.21

13.31

14.41

15.51

20.02

21.12

23.32